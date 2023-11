El feísimo gesto de Lewandowski con Lamine Yamal en el Barcelona - Alavés que refleja la tensión en el equipo

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha encontrado otra excusa para el mal papel del Barcelona. Ya no es el césped o el tiempo o el rival Ahora es la prensa. Tras una victoria 2-1 sobre el Alavés en el partido de LaLiga EA Sports, Xavi Hernández expresó su preocupación por el hecho de que sus jugadores no estén jugando tan bien como podrían debido a la presión externa. Según Xavi, los jugadores estaban más tensos de lo normal debido a todo lo que se genera en el entorno periodístico. Afirmó que es normal que no veamos las mejores versiones de nuestros futbolistas porque no juegan liberados. "No tengo duda, se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, y entonces afecta. Me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis jugadores. Te genera una negatividad que no es buena. Ha afectado a la primera parte, en la segunda el equipo se ha liberado hasta el penalti. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno", aseguraba el entrenador azulgrana.

A pesar de la victoria, Xavi dijo que llegó al partido “convencido de que el equipo iba a mejorar, pero la mejora ha sido mínima”, por lo que hace falta “exigir mucho más a los jugadores”. También elogió la “buena primera parte del Alavés”, en la que “ganaron duelos y fueron fuertes físicamente” durante casi todo el partido.

Fue doblete de Lewandowski el que vitó otro susto al Barcelona, esta vez contra el Alavés (2-1), que se adelantó en el marcador con un tanto a los 18 segundos de Samu Omorodion. A pesar de la victoria, el juego del Barça fue previsible y plano, lo que hace que parezca difícil que el Barça pueda revalidar el título si no mejora su juego. Que hay tensión está claro, como se vio en una imagen entre Lamine Yamal, el jovencísimo jugador azulgrana y el veterano Lewandowski. En una jugada Yamal no le pasa el balón pese a que el polaco insiste en pedírsela. Yamal la pierde y luego va hacia Lewandowski a darle explicaciones. Además, intenta chocarle la mano. El polaco no se la da.

Xavi aseguraba en la previa que era “el momento del entrenador” para revertir la situación del equipo. Cumplió el de Terrassa, que introdujo hasta seis cambios con respecto al último naufragio europeo vivido en Hamburgo ante el Shakhtar (1-0). Pero aunque logró la victoria no deja atrás las muy malas sensaciones. "El Alavés ha hecho un partido increíble, es mérito suyo la primera parte que han hecho. Hemos buscado diferentes variantes. El equipo no ha estado mal, pero es fruto de un nerviosismo para mí exagerado. Es culpa nuestra pero el equipo, sobre todo los jóvenes, siente una tensión que hace un mes no tenía", decía Xavi Hernández.