El mensaje de Rubiales tras el comunicado de los futbolistas: carpeta verde o roja

El presidente inhabilitado por la FIFA durante 90 días respondió a la selección masculina de fútbol después de que leyesen un comunicado con Álvaro Morata como portavoz. Luis Rubiales se pronunció a través de su cuenta de Twitter mediante un vídeo de YouTube de la serie 'Merlí', que tiene la filosofía como eje central. En dicha escena, una profesora y sus alumnos debaten sobre el color de una carpeta. "Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo le preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán que es roja -en realidad es verde-", dijo la profesora.

Cuando el alumno llega y ve que el resto de sus compañeros afirman que la carpeta es de un color distinto al que es, acaba diciendo "roja". El mensaje de Rubiales es claro al dejar entrever que aquel comunicado va en la línea de lo que quieren que digan.

Rubiales se encuentra sin apoyos visibles a la espera de saber cómo termina su futuro en la RFEF. Jorge Vilda era una de las personas más cercanas al mandatario, pero días después de la sanción de la FIFA, éste sacó un comunicado en contra de esas actitudes que tuvo.

La última voz autorizada en pronunciarse fue Ronald Koeman. "No conozco bien a Rubiales. Pero esto no es posible, ¿verdad? Porque no se trata sólo del beso... He visto varias fotos de ese momento en el palco y después y no creo que hayan sido retocadas. Es un comportamiento que nadie puede validar, y mucho menos viniendo del presidente de la Federación Española de Fútbol", dijo el holandés.

Mientras tanto, la FIFA sigue investigando el caso durante estos próximos 90 días para así dictar su conclusión final. Todo apunta a una sanción notable para un Rubiales que también está inhabilitado de su cargo como vicepresidente de la UEFA. Eso sí, Ceferín aún no habló al respecto sobre este caso.