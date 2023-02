El duro mensaje del hijo de Siro López contra Iñaki Angulo para defender a Dani Senabre

Las polémicas del mundo del fútbol empiezan en el campo con los futbolistas, pero cada vez más rápido se trasladan a los medios y ya a las redes, donde crecen y casi que se multiplican. Duran mucho más y dan para más batallas, frases e insultos. Ha sucedido con lo de Vinicius. El encuentro de Mallorca, las 29 faltas que recibió sin que el árbitro, apenas, castigase a los rivales pese a la reiteración, ha dado para muchas tertulias y para que en el Real Madrid muestren ya su desesperación ante algo que consideran inaudito: que la víctima, que quien está siendo golpeado, sea señalado como el culpable de lo que sucede.

Pero, sin duda, la gran polémica ha superado ya el asunto de Vinicius y se ha instalado en otro lugar, en las redes sociales, entre influencer y periodistas. Todo ha sucedido en una conversación en el Twitch de Siro López, donde han coincidido el youtuber madridista Iñaki Angulo y el periodista de la Cope Dani Senabre. Este ha acabado marchándose e insultando a Angulo por lo que estaba echándole en cara acerca de un programa de TV3.

Senabre se ha ido muy, muy enfadado y lo ha plasmado después en las redes sociales. "Voy a @elvardesiro porque me lo pidió mi amigo @sirolopez y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario ni necesito el dinero ni desde luego aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos como el psicópata de @inakiangulo. Un auténtico payaso del que ya me avisó toda la profesión (periodistas y youtubers) y que, oh qué casualidad, hoy estrena canal de twitch y necesitaba aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito. Me informan desde el programa que comportamientos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas. Todo son risas y padreadas hasta que te das cuenta de la realidad”, escribía en un hilo en Twitter.

La respuesta del hijo de Siro López a Iñaki Angulo

“De estos tuits de Senabre sólo puedo decir que la secuencia ha sido: 1. No me lo creo al leerlo en el chat 2. Me da la risa por ver qué está tan zumbado. 3. Tengo una pena tremenda por él. Tiene que ser una persona con muchos problemas. Que lo ayuden por favor”, ha contestado Angulo, que luego ha reconocido que no va seguir con Siro López porque el periodista ya no quiere contar con él. “Siro me acaba de decir que ayer soy yo el que provoca, que hoy he utilizado todo esto para mí beneficio. Yo fuera y sigue Senabre. Se me ha llamado "payaso", "gilipollas", "nazi", "politoxicómano" y "psicópata" y se ha mentado a "mi familia". Te entiendo hermano @vinijr", acaba Senabre su hilo en Twitter.

En el programa de Siro ha hablado su hijo para defender a su padre de los ataques. “Angulo está obsesionado por los números, si con todo lo que ha pasado le han visto 1.200 personas en Twitch, con todo lo que ha pasado, le verían 400. Acusan a mi padre de vendido, ¿qué creeis, que comemos piedras? Mañana mi padre deja la Cope y vivimos igual. La gente es tonta. Iñaki es tonto y sólo busca polémica. La gente sabe cómo es Iñaki cuando no están las cámaras. Sabemos cómo es, pero pensamos que se iba a controlar, que iba a estar más tranquilo. Para mi padre, venderse era mantener a Dani Senabre y quedarse con Iñaki Angulo, que te da más numeros. Senabre, qué le da a mi padre”. ha acabado para defender la decisión de Siro López de mantener a Senabre y contar más con Iñaki Angulo.