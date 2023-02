La radical reacción de Vinicius contra un colaborador de El Chiringuito

El Real Madrid juega el miércoles contra el Al Ahly egipcio la semifinal del Mundial de Clubes con Vinicius en el equipo titular. El brasileño está en boca de todo el mundo, también del entrenador del equipo rival del equipo blanco, que sabe que sin Benzema, el mayor peligro en ataque de los españoles llegará de su delantero-extremo. Por eso le han preguntado acerca de cómo parar a Vini, si este se pone a correr y ha asegurado que intentarán marcarle con dos jugadores y así "evitar que tenga éxito en los uno contra uno". "Haremos todo lo posible para poder parar a Vinicius", continuó el suizo Marcel Koller, que sueña con echar al Real Madrid y dar la gran sorpresa del campeonato.

Es un sueño casi utópico por la superioridad blanca. Y también porque parece improbable que el equipo egipcio repita la táctica habitual de los conjuntos españoles: frenan a Vini para frenar al Madrid. El problema es que lo hacen en el límite de la legalidad, con la permisividad, hasta ahora, de los colegiados. El choque contra el Mallorca fue el ejemplo más claro de eso. Vinicius se llevó 10 faltas y el equipo de Javier Aguirre no vio una cartulina amarilla hasta el minuto 71.Es evidente que el plan del mexicano funcionó como debía. Otra cosa es que se defienda que ese tipo de fútbol es el que se quiere ver.

Sin embargo, muchas de las críticas van hacia el brasileño con un argumento que, como poco, es muy peligroso. Según los antimadridistas y anti Vinicius, si sólo le sucede a él, será por algo. Es decír, la víctima tiene que demostrar su inocencia. Ponen el foco donde no es, como ha explicado Ancelotti, cada vez más harto de que su futbolista estrella sea perseguido y puesto en duda: “¿El problema es de Vini, es de sus compañeros? ¿Vini tiene que defenderse, tienen que defenderle los compañeros? ¿Para qué? Parece que el problema es él, pero es lo que pasa a su alrededor. Es un problema del fútbol español y yo, que soy parte del fútbol español, creo que hay que resolverlo. Parece el culpable y es la víctima de algo que yo no entiendo”, ha defendido el entrenador blanco.

La respuesta tajante de Vinicius

Vinicius está empezando a tomar medidas porque ve que, o se defiende él o le van a seguir acosando igual. Así que ha empezado a no escuchar, a bloquear a los más críticos, a los que han decidido que él es el malo aunque los hechos, de manera contundente, digan lo contrario. Pero en este mundo de opiniones, los hechos son secundarios. Por eso Vini ha sido radical en su reacción y así ha bloqueado a Jota Jordi, colaborador de El Chiringuito.

Jota Jordi es el que defiende la visión del Barcelona en el programa de Josep Pedrerol y ahora ya no va a poder seguir viendo los tuits que Vinicius escriba. No va a parar aquí, el asunto va a seguir dando para conversaciones. A Raúl García, jugador del Athletic y no muy querido en el Santiago Bernabéu, le han preguntado por Vinicius: "Con todo lo temperamental que soy, creo que hay que poner cordura también. Cuando hay varias partes creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor, simplemente ser consciente de que cuanto más bombo se le de, cuanto más grande se haga la bola va a ser peor, van a suceder peores cosas", ha asegurado.

Para Raúl, en todo caso, "lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido, que es demasiado grave como para que se hable a la ligera".

"No soy una persona polémica porque no me gusta serlo en cosas claras como éstas. Creo que tanto Vinícius como las aficiones pueden hacer las cosas mejor. A nivel personal, sé que cuando me equivoco, me equivoco y puedo cambiar las cosas. Y, sobre las aficiones, creo que la falta de respeto está como muy normalizado y no debería ser así", reflexionó.

Al ahora ariete navarro lo que le "gustaría" en este asunto "es que no se le siga dando tanto bombo". "Que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol, que es lo más importante", continuó.