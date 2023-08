Eduardo Álvarez Aznar y Mariano Martínez Bastida, los mejores representantes del salto de obstáculos en Europa el pasado fin de semana

El pasado fin de semana, nuestros jinetes de salto tuvieron una interesante agenda competitiva. Si hablamos de los concursos nacionales, la Ruta de la Cerdanya se va confirmando como una apuesta interesante deportiva y de ocio, en manos de una renovada gerencia. La catalana Patricia Astiz fue la ganadora del Gran Premio. En Gijón, hizo lo propio Andrea Fraguas, llevándose el Gran Premio del CSN 4* del Club Hípico Astur.

Fuera de nuestras fronteras, el equipo nacional tenía como antesala al Campeonato de Europa, el CSIO 5* de Dublín. Eduardo Álvarez Aznar quedó segundo en una prueba de 1.60 con su compañero de la última olimpiada, “Legend”. En la Copa de Naciones, cumplió con las expectativas, haciendo un doble recorrido sin falta con “Bentley de Sury”, el único del equipo español. El sábado también se disputó una prueba sobre alturas de 1.50 con desempate, en la que de 44 binomios que la disputaron, nueve conseguían terminar sin faltas y pasar al desempate. En este jump-off estuvieron Eduardo y “D´Orient Batily”, que terminaron quintos. Eduardo ostenta actualmente el número 52 del ranking internacional de salto, y el número 1 del ranking español. Para cerrar una muy buena participación, terminó décimo también con “Legend” en el Gran Premio de este domingo.

El español tercer clasificado en el ranking FEI, en la posición 151, Manuel Fernández Saro, compitió en la Copa de Naciones con “Jarlín de Torres” su fiel CDE (caballo de deporte español) que posiciona nuestra raza autóctona continuamente en el panorama hípico internacional de primer nivel. En la primera vuelta terminó con ocho puntos (dos derribos), pero en la segunda realizó un recorrido sin falta.

El equipo español, séptimo en la Copa de Naciones.

España acudió a Dublín con un binomio menos de lo previsto inicialmente. Por lesión transitoria de “Tornado VS”, éste y Armando Trapote Mariscal, no pudieron acudir a la cita irlandesa. Se les espera en el Campeonato de Europa, confirmándonos hoy Armando que el caballo está bien y que disputará con él el Campeonato de Europa. Armando y “Tornado VS” forman un binomio muy sólido, de hecho, ostentan el oro nacional absoluto.

La plaza olímpica para París 2024 está en juego, y España espera conseguirla en el Campeonato de Europa que se celebrará a finales de este mes en Milán. En el Campeonato de Europa tomarán parte 16 países. Por las tres plazas olímpicas que aún hay en juego optan los siguientes países: Austria, Dinamarca, España, Italia, Noruega, Portugal y Suiza.

Equipos ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París y cómo obtuvieron la plaza:

Francia, como país anfitrión. Suecia, tras ganar el oro en el Campeonato del Mundo. Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda y Alemania, que consiguieron su plaza en el Campeonato del Mundo FEI 2022. Bélgica que lo consiguió en la Final de Copa de Naciones FEI en el CSIO de Barcelona 2022. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en la prueba que se realizó a principios de esta temporada en Doha, y Australia y Japón, tras ser los dos primeros equipos en la prueba de Valkenswaard.

Mariano Martínez Bastida Chacco Marketing

España solo tiene la opción de clasificarse por equipos en el Campeonato de Europa de Milán

La composición del equipo de Dublín, a priori iba a ser la misma que para la cita europea de Milán, pero desde el equipo de jinetes que acudieron a Irlanda nos confirman que habrá cambios de cara al Campeonato de Europa, aunque aún el equipo técnico de la Real Federación Hípica Española no lo ha comunicado de manera oficial. Carolina Aresu causa baja para la cita europea, pero hasta el momento no hay comunicado oficial en la web de la RFHE acerca de si su plaza será cubierta.¿Irá Mariano Martínez Bastida?, ¿Llamarán a Alberto Márquez Galobardes que está haciendo su particular ruta por Europa?, ¿irá “Chakira” con Santiago Núñez Riva? En breve lo sabremos…

A 1500 kilómetros de Irlanda, en Deauville (Francia), coincidiendo con el CSIO de Dublín, estaba compitiendo de manera individual Mariano Martínez Bastida, el 147 del ranking FEI. Sobre “Belano”, el murciano se hizo con el Gran Premio de 1.55 del CSI 4* de la localidad francesa.