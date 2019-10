El arma secreta de Nadal: el aspecto de su juego que le ha hecho letal los tres últimos años

Rafa Nadal no está considerado uno de los mejores sacadores del circuito, pero un análisis en profundidad puede contradecir esa afirmación. Que no es el que más rápido saca el primero es indudable, pero con el segundo servicio, decisivo en el tenis porque es un momento en el que el rival te puede atacar, arrasa en sus estadísticas. Según un estudio desvelado en la página web de la ATP, el tenista balear está a punto de cerrar el año por tercera vez consecutiva como líder en este aspecto del juego. En lo que llevamos de 2019 ha ganado 836 de los 1.394 puntos disputados en esas circunstancias, lo que equivale a un 59,97 por ciento. El único que se le acerca es Federer, con 885 puntos conseguidos de 1486 (59,56 por ciento). La historia se ha repetido tanto en 2018 (59.57 por ciento) como en 2017 (61,17, su mejor registro hasta ahora), y también fue el mejor en ese aspecto en 2008 (60,12) y en 2010 (59,52). Su momento cumbre fue en Roland Garros 2017. Conquistó la Copa de los Mosqueteros sin ceder un set, sumando 20 seguidos (Carreño se retiró en el segundo en los cuartos de final, por eso no fueron 21 parciales), en los que acumuló un 74.17 por ciento (112/151 puntos) con el segundo servicio.

Las estadísticas se toman desde 1991 y el récord histórico de puntos ganados con segundo saque lo tiene Rafa. Así está el ránking:

1. Rafa Nadal = 57.45% (15.006/26.122)

2. Roger Federer = 56.85% (24.079/42.353)

3. John Isner = 56.11% (9.972/17.773)

El hecho de ser zurdo y el buen saque cortado que tiene, con el que logra desplazar a sus rivales fuera de la pista, le ayuda a que con el segundo saque le puedan atacar menos y por ahí se hace fuerte donde muchos otros tenistas son vulnerables. Una cualidad más de Rafa, aparte de su cabeza, su derecha liftada, su movilidad, su revés cruzado...