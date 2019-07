Gabriel Jesús ha metido un gol en la final, ha dado otro y ha sido expulsado en la final de la Copa América entre Brasil y Perú. El delantero del Manchester City sin duda ha sido uno de los protagonistas del partido. Y no quería irse, por eso cuando vio la segunda amarilla no pudo disimular su enfado. Casi rompe la cámara del VAR y luego no dejó de llorar.