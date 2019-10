El nuevo amor de Pau Gasol

A 20 días para el arranque de la NBA todas las franquicias están inmersas ya en la pretemporada. Sesiones de fotos, Media Day, primeros entrenamientos, cuenta atrás para los partidos de preparación... Pau Gasol lleva ya dos semanas en Portland trabajando para recuperarse por completo de su lesión en el tobillo izquierdo y está encantado con el equipo con el que afronta su décimo novena temporada en la Liga estadounidense. «Estoy muy a gusto en Portland porque me encanta la naturaleza. Aquí hay mucho verde, bosques, ríos... es precioso. La comunidad es muy diversa, muy abierta de mente, se come muy bien... Es uno de los mejores equipos de la NBA, acaba de llegar a la final del Oeste y está en un gran momento de madurez, en una gran ciudad y con unos fans muy fieles», aseguró Pau.

Los Blazers afrontan la temporada después de haber alcanzado las Finales del Oeste y el objetivo es seguir en la élite de su Conferencia e incluso pelear por un anillo que no ganan desde 1977. «Nuestro objetivo es ganar el campeonato», ha asegurado Damian Lillard, el líder del grupo. Su entrenador y exjugador del Estudiantes Terry Stots asegura que el equipo es el «más profundo desde que estoy aquí». Aunque en la tradicional quiniela que realiza la ESPN los Blazers se clasifican de forma ajustada para los playoffs con un balance de 47 victorias y 35 derrotas.

Pau es optimista para el futuro inmediato, aunque su primer objetivo es recuperarse plenamente de una operación que le apartó de la Copa del Mundo de China. «Mi motivación es recuperarme bien, sentirme bien, jugar bien. Jugar al deporte que amo, ayudar a mi equipo y que en el momento clave de la temporada estemos en la mejor situación posible. Eso requiere ponerse a punto ahora. Todo lo que haya que hacer para lograrlo, estoy dispuesto a hacerlo. Soy optimista, siempre pienso de forma positiva. No me voy a poner una presión extra, voy a trabajar para estar listo de cara al primer partido pero ese no es el objetivo verdaderamente importante», comentó en el Media Day de la franquicia. Los Blazers se estrenarán el 24 de octubre con la visita de los Denver Nuggets de Juancho Hernangómez al Moda Center de Portland.