El VAR de "El chiringuito": ¿Penalti de Salva Sevilla a Brahim?

¿Penalti de Baba a Casemiro?

No: para pitar penalti hace falta más; por Juanfe Sanz

La jugada lleva consigo un análisis más profundo, ya que se sancionó fuera de juego de Casemiro en una posición que aparentaba ser legal, pero el VAR no entra en aquellos fueras de juego que no conllevan un gol o un penalti. No se puede hablar de error claro y manifiesto, por lo que no tiene que corregirse nada. Contacto sí, pero no hay penalti.

Sí: derribo propio de kárate; por Rafa Guerrero

Baba, dentro del área, derriba a Casemiro en un salto propio de kárate cuando el madridista iba a rematar. Para mí, es más que un contacto y un penalti claro. La jugada estaba anulada por un fuera de juego que no existió. Debió intervenir el VAR, a pesar del protocolo, y que el árbitro decretase la pena máxima.