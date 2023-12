El enfado de Klopp con un periodista por hacer una broma con los horarios: “Eres un ignorante”

Jurgen Klopp es una de los técnicos (en realidad lo son la mayoría) que tiene una cruzada contra el calendario del fútbol actual, que da poco respiro a los futbolistas y eso está provocando que las lesiones se multipliquen. Una de las cosas que ha criticado el entrenador del Liverpool es que después de jugar competiciones europeas entre semana se ponga un partido de la Premier el fin de semana a las 13:00.

Esta vez no ha ha habido Champions ni Europa League, pero sí campeonato inglés. El conjunto “red” se enfrentó el miércoles a las 20:30 (19:30 en Inglaterra) a domicilio al Sheffield, al que derrotó por 0-2 (goles de Van Dijk y Dominik Szoboszlai), lo que le sirve para mantenerse en segunda posición, a dos puntos del líder Arsenal. El próximo compromiso del Liverpool es de nuevo como visitante contra el Crystal Palace... El sábado a las 13:30 (12:30 en Inglaterra). En una de las entrevistas de después del encuentro un periodista bromeó sobre ello y dijo al técnico alemán que el fin de semana jugaba “en su horario favorito”. No le sentó nada bien.

“Está muy bien que hagas una broma sobre eso. Nos vamos a casa, no sé exactamente a qué hora llegaremos, quizá a la 1 de la madrugada o a las 2 de esta noche. Tendremos dos sesiones de entrenamiento... Sí, dos sesiones. Está bien recuperarse y luego volveremos a jugar. El Crystal Palace también juega esta noche [lo hizo a las 20:30 contra el Bournemouth, el equipo dirigido por Andoni Iraola, que venció por 0-2] así que está muy bien", dijo en un primer momento, antes de volver a la carga: “Me doy cuenta de que no entiendes todo esto, aun trabajando en el mundo del fútbol, así que, ¿por qué debería intentar explicártelo? Si haces ese comentario en broma, entonces eres un ignorante. Pero lo bueno es que el fútbol es entretenimiento, está todo bien”. Todo con un tono más irónico que de enfado evidente. El periodista le contesta que intentó no ser irrespetuoso y Klopp le dice: “Lo has sido ya. Tu puedes decir lo que quieras, pero yo no porque es muy diferente”.