Crisis en el Manchester City tras cuatro jornadas sin ganar y lo nunca visto en un equipo de Guardiola: no remató en la segunda parte ante el Aston Villa

A la décimo cuarta, Unai Emery logró derrotar por fin a Pep Guardiola. Los trece enfrentamientos anteriores entre los dos técnicos españoles se habían saldado con nueve victorias para el catalán y cuatro empates. La mayoría fueron con uno en el Valencia y el otro en el Barcelona. En Inglaterra eran tres derrotas del vasco, dos con el Arsenal y una con el Aston Villa. Esta vez se salió con la suya el bueno de Unai, y además no lo hizo de cualquier manera: en la segunda mitad, el Manchester City, el equipo referente en el mundo en la actualidad, no logró rematar ni una vez a puerta ni fuera, algo que, afirma la cuenta de Twitter de DAZN, cadena que retransmite los partidos del campeonato inglés, no le pasaba al equipo celeste desde 2007. Pero es que en total en el encuentro, sólo chutó dos veces entre palos, además en la misma acción casi nada más empezar, ambas Haaland, ambas paradas por Dibu Martínez, y una fuera de Foden, un registro nunca visto en el conjunto de Manchester en los últimos 20 años al menos, desde que hay estadísticas, y que jamás ha conocido un equipo dirigido por Pep Guardiola. El Aston Villa, por su parte, lo intentó en 22 ocasiones y acertó una, la que le dio el triunfo.

Es la cuarta jornada seguida de Premier que el City no gana y la palabra crisis ya suena en el campeón de Europa. Estos cuatro partidos encadenados sin vencer sí le había pasado a Pep con el City en 2017 y con el Barcelona en 2009, nunca en el Bayern, según los datos de MisterChip. El problema es que además ha sido contra los rivales directos, pues empató con el Chelsea (4-4); con el Liverpool (1-1) que va segundo con cuatro puntos más; y con el Tottenham (3-3), que está tres puntos por detrás, pero con un partido menos; y ha caído con el Aston Villa, que le supera en la clasificación y es tercero, dos puntos por encima. Es muy llamativa la cantidad de goles encajados por el campeón: 9 de los 17 totales que lleva han sido en estas jornadas, aunque también ha logrado anotar ocho en una Premier en la que está desatada.

“Si seguimos así ganaremos el campeonato”, dijo Guardiola antes de medirse al Aston Villa, ante los malos resultados, para defender la actitud de sus jugadores. Exfutbolista que ahora son comentaristas como Jamie Carragher, Gary Neville y Micah Richards consideran que el equipo tiene cierta complacencia después de los éxitos del año pasado, pero su entrenador no lo ve así. “Hoy es muy simple, el mejor equipo ganó”, aseguró tras el partido con el Aston Villa. “Debemos cambiar la dinámica y tengo que dormir, reflexionar y buscar la manera de hacerlo”, añadió. El curso pasado llegó a estar a ocho puntos del Arsenal y terminó ganando la Premier. Esta vez está a seis de los "gunners", del líder, y todavía quedan muchas jornadas.

Rodri, clave

El denominador común en los tres partidos que ha perdido el Manchester City (los otros dos fueron contra el Wolverhampton y el duelo directo contra el Arsenal) ha sido que Rodri no ha jugado ninguno de ellos. En los dos primeros fue baja por cumplir una sanción al ser expulsado con roja directa y el último por acumulación de tarjetas. Está claro que el español es un futbolista determinante en el City y uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, para dar equilibrio tanto defensivo como ofensivo. Respecto a la última campaña, en la que el Manchester City logró el histórico triplete, también hay algún cambio más como la ausencia de Gündogan, que se marchó al Barcelona. Tampoco ha podido contar con De Bruyne, que a los 23 minutos de la primera jornada se lesionó y no estará de vuelta hasta el año que viene. A cambio, está teniendo más participación el argentino Julián Álvarez y está siendo muy destacada la participación de Doku, fichaje belga que es uno de los mejores regateadores del continente. El nivel goleador de Haaland sigue alto, con 19 dianas en 22 partidos.

El Manchester City ya fue eliminado de la EFL Cup (Copa de la Liga) por el Newcastle, y la Community Shield (la Supercopa) la perdió ante el Arsenal. En la Champions sí ha hecho los deberes con pleno de victorias, cinco de cinco, incluida la remontada ante el Leipzig, que se llegó a poner 0-2 en el Etihad Stadium el última día, para acabar 3-2.