Aston Martin confirma los daños en el coche de Alonso en Qatar

Fernando Alonso no pasa por su mejor momento, aunque la sexta posición en el último Gran Premio de Qatar no fue un mal resultado. "Obtuvimos puntos importantes, pero no fue una carrera fácil con el intenso calor y las estrategias de neumáticos disponibles para nosotros. Eran condiciones difíciles para competir y vimos a todos los pilotos necesitar hidratarse después de la carrera. Creo que había mucho más disponible para nosotros en términos de resultados generales. Tuvimos una buena primera tanda y las decisiones estratégicas fueron las correctas. Sin embargo, Fernando sufrió algunos daños en el suelo después de su salida de pista por la grava, lo que hizo difícil mantenerse por delante de Leclerc", afirmó Mike Krack.

"Lance se recuperó bien desde su posición inicial y estaba en la pista para sumar puntos si no hubiese sido por las penalizaciones de tiempo posteriores a la carrera", señala.

Por último, Krack también fue tajante a la hora de hacer autocrítica. "Está claro que necesitamos encontrar más rendimiento y toda nuestra atención está en hacerlo de cara a las próximas carreras. Tenemos más mejoras planificadas para las carreras venideras y esperamos poder darle la vuelta a la situación. Hemos bajado un poco nuestra competitividad, así que es importante que empujemos para añadir algo al coche y poder ser más competitivos", zanjó.