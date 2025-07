Un ensayo para el Europeo de Doma Clásica

La Doma Clásica tiene una cita clave del 31 de julio al 3 de agosto en Mâcon Chaintré (Francia). Será el campo de pruebas decisivo para que la RFHE conforme el equipo que compita en el Campeonato de Europa que se celebrará en Crozet, también en Francia, a final de agosto.

El equipo español, con la baja de José Antonio García Mena, estará liderado por Beatriz Ferrer-Salat, la amazona más laureada de la Doma nacional, que competirá en el CDI3* con "Elegance". La doble medallista olímpica y bimedallista mundial llega después de competir en el CHIO Aachen y tras sumar varios podios en el Campeonato de España Absoluto, además de segundos puestos en el Gran Premio y Gran Premio Especial del CDI3* de Dehesa Montenmedio. La amazona también competirá en el CDI1* con "Río Duero", un caballo que debutó internacionalmente en 2024 y que subió al podio en la San Jorge del CDI1* Andalucía Sunshine Tour. Al lado de Beatriz estará Cristina Torrent, una de sus pupilas, que participará con "Fendi T" en el CDI3*. El caballo fue parte del equipo español en los Juegos de Tokio y la amazona debutó internacionalmente con él en marzo. El binomio se clasificó a la kür del Campeonato de España Absoluto e hizo podio en los internacionales de Las Cadenas. En el CDI1* competirá con "Kadanz", hermano completo de "Elegance" y que es el buque insignia de la cuadra.

Juan Antonio Jiménez Cobo, medallista por equipos en Atenas 2004, competirá en el CDI3* con "Quartar". Jiménez Cobo ha sido segundo en el Gran Premio Especial de Róterdam y se impuso en el Freestyle de Tolbert. A principios de año también concursó en el CDI5* de Doha. El jinete, que compitió en París con "Euclides Mor", sigue siendo uno de los referentes de la Doma española.

Paula Matute también estará presente con "Delagronge", tras completar buenas actuaciones en el CDI3* de Ponte de Lima. La catalana Lucía Gallardo llega en un buen momento de forma con "Hip By Johnson". Fue segunda en el Gran Premio y Gran Premio Especial del CDI3* de Las Cadenas y se impuso en la Freestyle de los internacionales de Jerez.

El veterano Jordi Domingo, olímpico en Pekín 2008, competirá con "I Am What I Am", con quien fue cuarto en el Gran Premio Especial de Las Cadenas.

Antonio Laiz regresa a la escena internacional con "Lidador Oc", con el que fue segundo en el Freestyle de Crozet en agosto de 2024. Su última competición internacional fue en Le Mans, en noviembre.

También estará en el CDI3* Judith Sardà con "Don Primus" después de haber competido en junio en Wiesbaden firmando un quinto y un sexto puesto.

En el CDI2*, Diego Jesús López Caballero, jinete KAR Sport Horses, representará a España con "Hoejgaards Rolex".