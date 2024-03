"Eres tonto si subestimas a Carlos Sainz": Norris y Leclerc hablan sobre el madrileño tras su victoria en Australia

Si bien Carlos Sainz puede pasar desapercibido para muchos aficionados del deporte de motor, el madrileño de 29 años no ha dejado de sorprender. Su rendimiento tanto en la temporada pasada como en lo que ha transcurrido de esta lo ha llevado a ser el único piloto fuera de Red Bull en ganar carreras durante este periodo de dominancia de los de Milton Keynes. Por este motivo, quienes han trabajado con él reconocen su talento.

En una rueda de prensa posterior al Grand Prix de Australia, en el que piloto Madrileño se hizo con la victoria, Charles Leclerc, su actual compañero de equipo en Ferrari; y Lando Norris, su excompañero de equipo en McLaren respondieron una pregunta que ha sido motivo de discusión entre la prensa española y los fanáticos de la Fórmula 1: ¿Está Carlos Sainz siendo subestimado?

En redes sociales existe una percepción de que no se reconoce el valor de Carlos Sainz, también porque muchos medios y aficionados suelen dejarlo por fuera de su ranking de mejores pilotos. Sin embargo, para Charles Leclerc este sentimiento no tiene cabida porque , "en el paddock, todo el mundo conoce el valor de Carlos. Es uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla" afirmó el monegasco.

Los cumplidos hacia su compañero de equipo no terminan ahí, "siempre ha sido extremadamente fuerte, lo ha demostrado varias veces. Así que no creo que esté subestimado por eso. Creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos", insistió Leclerc.

El piloto inglés, Lando Norris, tampoco desaprovechó la oportunidad para recordar el tiempo en el que corrió junto al madrileño bajo el uniforme de McLaren. "Por supuesto, los resultados siempre son un punto a mostrar, y la gente de afuera juzga fácilmente las cosas por lo que ve en la televisión. Pero cuando has trabajado con él, sabes lo que es capaz de hacer y cuando las cosas encajan, encajan muy bien", explica.

"Carlos ha demostrado dar un paso adelante respecto de lo que fue el año pasado. Así que sí, eres tonto si lo subestimas" concluyó el británico.

Carlos tampoco se siente subestimado

El madrileño dijo en esta misma entrevista que si que siente valorado por su talento. "Creo que tengo que estar de acuerdo con mis dos compañeros de equipo favoritos. Han dicho algunas palabras amables, pero estoy de acuerdo con ellas. La gente que me conoce o ha compartido equipo conmigo, o la gente que ha trabajado conmigo, me conoce", exclamó Sainz.

"No me siento subestimado por la gente que conoce este deporte. Otras personas que tal vez no tienen una idea y no saben mucho, si quieren subestimarme, no me importa, sinceramente".

Carlos está sin asiento para la próxima temporada

Tras el anuncio que estremeció a todos sobre el traspaso del siete veces campeón, Lewis Hamilton, a la escudería Ferrari,Carlos Sainz se vio obligado a resaltar y así ganarse un puesto entre los equipos competitivos de la parrilla. No obstante, frente a la posibilidad de quedarse fuera en la próxima temporada, Leclerc afirma, que no teme por el futuro del madrileño en la Fórmula 1, y está seguro de que conseguirá un lugar en un buen equipo.

"He dicho muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos directores de equipo están… Él no lo dice, pero seguro que están hablando con él. Estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades".

Sobre las especulaciones respecto a dónde podría ir Sainz en el 2025, el jefe de Red Bull, Christian Horner, reconoció el interés por el único que les ha derrotado, "queremos tener la mejor pareja de pilotos, y a veces hay que mirar fuera. La carrera de hoy la ha ganado un piloto desempleado, por lo que el mercado es razonablemente fluido".