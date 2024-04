España busca en la Copa del Mundo de Antalya de Marcha dos plazas para los Juegos Olímpicos en el nuevo relevo mixto, que esconde un peligro

España buscará el domingo 21 de abril en la Copa del Mundo por Equipos de Marcha dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. Se celebra en Antalya (Turquía) y se disputa la prueba de 20 kilómetros (Diego García, Álvaro López, Iván López, Paul McGrath y Marc Tur en hombres; Antía Chamosa, Paula Suárez, Lucía Redondo y Lidia Sánchez-Puebla en mujeres, entre las que fue baja de última hora Raquel González por enfermedad) y el relevo mixto, sobre el que hay especial atención ya que es la primera, última y única opción de clasificarse para los Juegos de París. Se trata de una nueva prueba en la que se hace una maratón en parejas, hombre-mujer. Laura García-Caro, Cristina Montesinos y María Pérez serán las mujeres del relevo y Alberto Amezcua, Miguel Ángel López y Álvaro Martín, los hombres. Muchos países han optado por meter a sus mejores marchadores aquí en Antalya, como España ha hecho con Álvaro Martín y María Pérez (aunque no serán pareja), los bicampeones del mundo (20 y 35 kilómetros el pasado verano en Budapest), ya que hasta dos equipos pueden clasificarse. Se puede ver en televisión a través de Teledeporte: a las 8:10 los 20 km de hombres, a las 10:05 los de mujeres y a las 11:55 el relevo.

La incógnita de estar 40 minutos parado

Este nuevo invento sustituye a los 35 kilómetros, que a su vez sustituyó a los míticos 50 kilómetros. La marcha es una especialidad maltratada los últimos tiempos con tanto cambio y, sobre todo, sin tiempo para asimilarlo, porque hasta hace nada los atletas y los entrenadores no sabían cómo iba a ser exactamente el relevo. España ya hizo un ensayo en Valencia el mes pasado. “Estamos todavía cogiéndole el truco a esta prueba en la que sólo hemos competido una vez, aparte de entrenamientos, ahora también en Torrevieja [donde han tenido la última concentración antes de la Copa del Mundo]. Las sensaciones fueron buenas, si tenemos una buena base en 20 kilómetros esta competición la podemos hacer muy bien, aunque hay que entrenar esa parte de volver a competir después de estar 40 minutos parado”, explica Laura García-Caro.

Se trata de recorrer los 42,195 kilómetros en cuatro postas alternas: una primera de 12,195 km, y las tres restantes de 10 km cada una. El orden es hombre-mujer-hombre-mujer y entre cada posta hay una espera demasiado larga que es lo que más se está estudiando, para saber cómo reacciona el cuerpo, cómo mezclar entre el descanso y no perder la activación. Hidratarse, activarse con gomas, un pequeño calentamiento, y a toda marcha otra vez... “Paramos 40 minutos y en ese tiempo tienes que hacer lo más conveniente para la recuperación y poder volver a hacer 10 kilómetros después, también está la parte psicológica de ver cómo lo está haciendo tu compañero. A mí me parece una prueba atractiva, pese a todo, pese a que la han instaurado este año, con poco tiempo”, dice Laura García-Caro. El 50 kilómetros se quitó con la excusa de que duraba demasiado tiempo y no era un producto televisivo, pero ahora han puesto este relevo que dura casi lo mismo. “Los argumentos no han tenido mucho sentido, lo de la tele con el 50 y ahora ponen algo que dura tantísimo. Luego también pusieron el 35 y se ha demostrado que se asemeja al 20, por lo que a lo mejor esa opción no tenía tanto sentido. Se les han caído un poco los argumentos, pero este relevo es más innovador, novedoso, también con la idea de hacerlo inclusivo, que es un poco lo que pide la sociedad ahora. En mujeres, además, hemos ganado una prueba, hemos ganado algo porque sólo teníamos el 20 y los chicos tenía el 20 y el 50”, reflexiona Laura.

El otro elemento a tener en cuenta son las tarjetas por marchar mal. Pese a ser dos atletas, se mantiene que con tres tarjetas se pasa por el pit lane, una parada que es equivalente a decir adiós a la opciones de estar delante y pelear por el podio, aparte de quedar a un paso de la eliminación. Teniendo en cuenta que la media en una carrera suele de ser de una y media por atleta, podrían haber más descalificaciones de las deseadas.