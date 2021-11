eFootball 2022 pospone su gran actualización hasta primavera de 2022

Deportes

La revolución de Pro Evolution Soccer no ha llegado como todos los fans esperaban. Tras el lanzamiento gratuito de lo que se ha conocido como eFootball, los memes y sátiras por redes sociales ha ido incrementando en consecuencia a los bugs que el juego ha dejado ver.

Si ya el ambiente y el diseño de cada uno de los partidos ha dejado ver más aún los fallos, las malas noticias siguen llegando a los jugadores y profesionales tras el retraso de la actualización que, en un principio, resolvería gran parte de los que han ido teniendo.

Sin embargo, el suceso llega desde los perfiles de Konami e eFootball, los cuales han confirmado la peor de las noticias: se pospone hasta primavera de 2022.

“Nos gustaría informar a nuestros jugadores que la actualización de la versión 1.0.0 programada para el 11 de noviembre se ha pospuesto hasta primavera de 2022. Además, anunciamos la cancelación y el reembolso automático de las reservas del eFootball 2022 Premium Player Pack, que incluía objetos que sólo se pueden usar en el juego después de la actualización de la versión 1.0.0. Estamos trabajando lo máximo posible para ofrecer la experiencia que nuestros jugadores esperan y merecen para primavera de 2022. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos vuestra continua paciencia”.

Además, añaden que la versión para móviles también contará con estos retrasos por lo que su lanzamiento se pospondrá a primavera cuando su pronóstico de lanzamiento estaba programado para este mismo otoño.

Estas declaraciones han caído como jarro de agua fría sobre todo en los jugadores profesionales como Alex Alguacil, jugador del Bayern München, el cual se esperaba este aplazamiento, pero no tan grave: “Llevaba tiempo haciéndome a la idea de un aplazamiento, pero no algo así. Es una bomba que ni en el peor momento en 2014 podías esperar. No recuerdo una situación tan triste con el videojuego que ha marcado mi vida. Ni perder la final del mundial te deja tan tocado como esto”.

Pese a todas estas catástrofes, eFootball ha lanzado una actualización que deja claro que hay un trabajo detrás. El pulimento de los aspectos del título en cuanto a jugabilidad, rapidez y puesta en escena ha mejorado con este nuevo parche.

Sin embargo, la parte online sigue siendo un terreno pantanoso donde los matchmaking y los muchos problemas que nacen en cada jugada se hace muy imposible de jugar.

Pese a toda negatividad, este retraso de Konami hay que verlo como algo positivo ya que no quieren lanzar algo por lanzar. De cara a primavera habrá que ver cómo ha evolucionado el juego y si se resuelven todos (o casi todos) los fallos que se dejaron ver el día del lanzamiento.

Lo que queda claro es que la competitividad contra FIFA la ha ganado el simulador de EA Sports totalmente. El cambio radical de una marca legendaria y que llegue de este modo ha acabado provocando una desilusión generalizada de sus fans que han cedido ante la crítica social de buscar una alternativa en vistas a las decadentes condiciones en las que está desarrollado.