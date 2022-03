Koala: “Mi meta es ser un referente dentro del ecosistema, en especial, Rocket League”

Ser caster o narrador de cualquier tipo de deporte es una de las aptitudes dentro del mundo de la comunicación que no es apto para todos. La habilidad para observar cada parte de la escena y tener la capacidad de poder contarlo en apenas una fracción de tiempo es de admirar y en el caso de los esports aún más por su dinamicidad y fugacidad.

Koala es una de estas casters cuya trayectoria ha pasado por Rocket League, VALORANT o Clash Royale. Poniendo voz a las mejores jugadas de la No Tilt League, la RLCS o en la Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, la caster se lanzó al mundo de los esports como jugadora antes que como comunicadora: “Empecé jugando en equipo femenino de Rocket League, tenía buen rango y cuando acabó esta etapa me puse a hacer directos” y añade: “El chat me decía que tenía buena voz para castear, que por qué no lo intentaba y, casualmente, empezaba la Sin Frenos y me ofrecí a hacerla”.

En su recorrido recuerda con especial cariño el año en el que, empezando por la Sin Frenos, pasó a trabajar con el equipo de UBeat, colaborar con clubes como Giants Gaming o Team Queso y culminar en la popular feria de Madrid.

No obstante, Koala es una profesional que no puede quedarse quieta y por ello, Lugo Gaming Fest será una de las paradas en la que se pueda disfrutar de sus narraciones en la Amazonas VALORANT Tournament.

Respecto a sus sueños y objetivos, ya hemos podido conocer su participación en la Mesa Players de FEJUVES en el COE o el haber formado parte del equipo de DreamHack en la Winter de RLCS.

Con muchísima ilusión de participar en esta segunda edición. En la primera lo pase genial y ahora, con tremendos compañeros será increíble



Pese a ello, Koala quiere todavía más y trabajará por estar en eventos internacionales donde sea la voz del campeonato: “Ir al extranjero es la meta que me autoimpuesto para trabajar en lograrlo. Hablo inglés, aunque no me veo preparada para castearlo ya que implica una serie de cosas adicionales, pero de cara al habla hispana yo sé que gusto mucho y al público hispanohablante les flipa”.

Su aterrizaje como coach dentro de Keres Esports ha sido una evolución natural. Su paso como jugadora de Rocket League sumado a la experiencia de ser caster le ha hecho querer aprovechar esta oportunidad y formar parte del club: “Quizás ahora no tenga el nivel de antaño, pero a nivel de conocimientos sí que me he visto capaz. Por ello, me ofrecí a esta iniciativa al contarme Lady Pi, creadora de contenido y cocapitana de Rocket League en Keres, que les faltaba un coach”.

Por otro lado, el haber llegado hasta el punto actual es sinónimo de trabajo y constancia. Bajo esa premisa, la caster conseja ante todo aprender a darse valor y no minusvalorar el trabajo de uno, aunque no por ello ensordar voces que aportan críticas constructivas para mejorar profesionalmente: “Al principio forzaba la voz por miedo a que sonara muy aguda y en cuanto dejé de hacerlo mejoré en calidad. De hecho, tratarán de hundirte y habrá días que se pasen mal por algunos comentarios nocivos, pero luego te irán importando menos y las cosas llegarán con su tiempo”.

Con la máxima de que los años en esports son como los años de los perros (uno equivale a siete suyos), Koala espera que de aquí a los próximos tres se haya podido consolidar como una caster referente dentro de Rocket League y poder viajar: “Poder ser una persona referente, en el sentido de ser una chica que castea bien Rocket League, dejar en buen lugar al casteo del juego en habla hispana demostrando que trato de hacer bien las cosas y buscando nuevas iniciativas y poder viajar un poco más independientemente de donde sea”.

Sin duda, el casteo queda en muy buena voz si nos fijamos en la escena actual de habla hispana. Koala ha sido hoy quien ha podido contar su experiencia y cómo poco a poco y con dedicación, esfuerzo y perdiendo toda timidez ha podido posicionarse como una de las voces referentes de Rocket League. El tiempo y el trabajo dirá darán sus propios frutos y quién sabe si la veremos haciendo su pasión en otros idiomas. Por el momento, toca disfrutarla, y mucho, en la RLCS y los mejores eventos de esports y gaming del panorama nacional.