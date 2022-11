200.000 espectadores únicos vieron la final de la Iberian Cup

La Iberian Cup de League of Legends, la competición del KO que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), tiene nuevo campeón: UCAM Tokiers.

El conjunto murciano superó a Heretics, actual campeón de la Superliga y del European Masters, en un apasionante encuentro (3-1) que se disputó en el PortAventura Convention Centre de PortAventura World, que había colgado el cartel de no hay entradas para llenar sus casi 900 localidades. La final reunió a 200.000 espectadores en el canal de Twitch de LVP, la mejor marca de esta Iberian Cup, sumó más de 127.000 horas vistas y alcanzó un pico de 32.602 espectadores concurrentes.

UCAM Tokiers rompió los pronósticos y se hizo con la Iberian Cup de League of Legends, que en 2022 ha alcanzado su quinta edición. Liderados por el polaco Dominik “Zamulek” Biela, MVP de la final, el cuadro murciano doblegó a un Heretics que llegaba a PortAventura como campeón de la Superliga y del European Masters.

No hubo triplete para los herejes, a pesar de que se apuntaron el primer mapa con cierta autoridad. UCAM Tokiers, sin embargo, se repuso en los dos siguientes mostrando el excelente nivel de juego que les había conducido hasta la final. En el cuarto mapa, uno de los más igualados de la serie, Heretics mantuvo sus opciones de alargar la final, pero UCAM definió mejor las peleas grupales y se llevó el triunfo y la copa.

“Para LVP, es un orgullo cerrar la temporada competitiva desde un escenario tan especial como PortAventura. El nuevo formato de la Iberian Cup ha sido un acierto, ya que el público ha respondido de forma excelente. Este es un buen punto de partida para seguir innovando de cara a 2023 y seguir mejorando nuestro producto”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.

La Iberian Cup de League of Legends ha contado esta temporada con el patrocinio de OMEN, Intel, El Corte Inglés, Mahou, Takis, Domino´s, PortAventura, Air Europa y Goldcar.

De esta forma, la categorización de muchos acerca del mejor torneo del año en España, parece que se está popularizando cada vez más.

Por otro lado, Jordi Soler, CEO de la LVP, confirmó en la rueda de prensa previa a la gran final que la Iberian Cup seguirá en 2023 y por lo pronto no habrá más cambios sobre el calendario. Asimismo, DuaLL, support de UCAM Tokiers, celebró el cambio de formato e incluso espera que se popularice entre el resto de ligas y torneos mayores.

Con el cierre de esta edición 2022 nadie duda de que la aspiracionalidad no sólo se centra en la Superliga, LEC y demás. El competitivo de este curso llega a su fin y aunque hasta enero no volvamos a saber nada de las ERL’s o ligas franquiciadas, entramos en una offseason y periodo de mercado de fichajes que no va a dejar indiferente a ningún fan.