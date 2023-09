Arranca la segunda temporada de las Esports Series Madrid, las ligas municipales de Clash Royale y Fortnite de Madrid in Game

Tras el periodo estival y una exitosa primera temporada en la que participaron más de 5.900 jugadores, Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, da inicio hoy 5 de septiembre a la segunda temporada de las Esports Series Madrid.Gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía, los jugadores competirán por hacerse con la corona de campeón en una iniciativa pionera: el consistorio madrileño es la primera administración pública que organiza campeonatos de esports.

Tras más de 40 años de experiencia en la organización de ligas municipales deportivas en la ciudad, el Ayuntamiento de la capital, a través de Madrid in Game, organiza estas ligas municipales con el objetivo de posicionar a la capital como epicentro del sector. La Esports Series Madrid nació para potenciar valores como el trabajo en equipo, la creación de estrategias en tiempo real, la actitud competitiva y responsable a través de los esports, además de fomentar el desarrollo profesional de los jugadores amateur para crear una gran comunidad con usuarios de todo el país.

La liga municipal aglutina dos competiciones durante tres meses: la Esports Series Madrid de Fortnite (PEGI 12), que convoca a las mejores parejas de PC y consolas en el juego de Epic Games y la Esports Series Madrid de Clash Royale (PEGI 7), el popular videojuego para dispositivos móviles y tablets de Supercell.Jugadores amateurs de toda España* mayores de 16 años se darán cita en un ambiente de competición en línea sano, libre y divertido en el que destacar los valores competitivos de los esports.

Los mejores jugadores competirán por llegar a la Gran Final, que se celebrará en formato presencial el 1 de diciembre en el Esports Center del Campus del videojuego en Casa de Campo. Se aspira a la gloria de ser campeones municipales y premio en metálico para los mejores jugadores. La inscripción a ambas ligas se efectuará a través del portal oficial de la Esports Series Madrid, lugar en el que también se podrá seguir los avances de la competición.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, afirma que “las Esports Series Madrid dan el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Madrid in Game, una oportunidad inmejorable para conocer de cerca el Campus del videojuego más grande de Europa”.

Madrid in Game: comprometidos con la profesionalización y el crecimiento de los Esports en Madrid

El compromiso de Madrid in Game con los Esports ha sido capital desde el inicio del proyecto en diciembre de 2022. Además de la labor de la primera temporada de la Esports Series Madrid, desde el Campus se organizó el campeonato ‘Esports + Sports’, una pionera competición en la que los jugadores compitieron de forma simultánea en un deporte real y virtual. Para la primera edición, celebrada el pasado mes de mayo, se apostó por el baloncesto y el videojuego NBA 2K23. Equipos de tres compitieron en cancha y consola, sumando los puntos de ambas contiendas para dar con un vencedor.

En su objetivo por ser un centro de reunión para las comunidades más destacadas de videojuegos y dar a conocer su Esports Center a la ciudadanía, el Campus fue una de las paradas de Thunderdome, el campeonato nacional de Super Smash Bros. Ultimate y celebrará en octubre un torneo de Pokémon Escarlata y Púrpura. Distintas startups del Programa de emprendimiento de Madrid in Game – que comienza su segunda convocatoria a finales de septiembre – colaboraron en la realización de la SinFrenos League, una de las citas competitivas más importantes a nivel estatal de Rocket League.

El Campus del videojuego también ha sido sede de torneos como el Circuito Tormenta de League of Legends. Con el objetivo de promover y profesionalizar el sector de los Esports, Madrid in Game también es promotor de las Talks XP, un ciclo de charlas especializadas en el sector competitivo de los Esports en las que ponentes desarrollan temas jurídicos, organización, marca o competición en distintas clases maestras a disposición de los usuarios en los canales oficiales de Madrid in Game.