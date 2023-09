ASUS Republic of Gamers y ESL FACEIT Group amplían su colaboración OEM oficial para la temporada 18 de la ESL Pro League

ASUS Republic of Gamers (ROG) y ESL FACEIT Group (EFG) han anunciado la ampliación de su colaboración, al convertirse ROG en el socio OEM oficial y exclusivo para la temporada 18 de la ESL Pro League (EPL) tras sus exitosas integraciones alcanzadas durante las temporadas 16 y 17. Esta colaboración ampliada permitirá a ROG continuar como socio OEM oficial de la ESL Pro League de cara a la temporada 18.

Con esta colaboración, ROG seguirá disfrutando de varias integraciones de marca en diferentes segmentos de transmisión. Además, la opción de que el público participe durante las transmisiones en vivo inspirará aún más a fans y jugadores de todo el mundo para mejorar su experiencia de juego general. Se les equipará con el portátil para juegos ROG Strix SCAR serie 16/18, con procesadores Intel® Core™ i9 de 13ª generación. Estos sistemas de primer nivel prometen mejorar la experiencia de juego general y motivar a los jugadores a alcanzar niveles nuevos.

ESL y ROG unieron sus fuerzas el pasado verano en los tres torneos de ESL Challenger de la temporada 16 de la EPL y, más adelante, también la temporada 17. Estas integraciones aumentaron los conocimientos del público sobre la marca ROG, y su participación ayudó a mejorar la posición de los eventos de ESL como fechas clave en el calendario mundial de esports.

Galip Fu, director de marketing global de ASUS para portátiles y de juegos, ha manifestado: "ROG ha demostrado su dedicación por los juegos y los esports. No hemos dejado de ofrecer apoyo a estas comunidades tan dinámicas en ningún momento. En otoño volveremos a colaborar con Intel y ESL para la temporada 18 de la ESL Pro League. Empezamos a trabajar juntos en 2019 con ESL One, y en 2022, cuando nos asociamos para ESL Challenger, vimos la pasión y el entusiasmo de los fanáticos de los esports por el hardware de alto rendimiento. Esto nos ha animado a seguir buscando las mejores soluciones de juego disponibles en el mercado".

ASUS ROG and ESL Faceit extend their partnership into the 8th season! #ASUSROG#ESL#ESLFaceit#Gamingcommunity#esportscommunity#gaming#esportspic.twitter.com/9wZo11RTNs