eWorlds sube de nivel la experiencia de usuario en los mundos virtuales

Llega ]], un juego de plataforma 3D multijugador que revolucionará la experiencia de usuario en los mundos virtuales. Diseñado y desarrollado por [[LINK:EXTERNO" target="_blank">https://ggtech.gg/">, es un punto de encuentro para los jugadores, donde de una manera agradable y divertida pueden explorar, competir, socializar y disfrutar con sus amigos a través de las más de 100 experiencias personalizadas creadas en versiones beta.

De manera gratuita y global, la playtest cerrada de eWorlds estará disponible en Steam a partir del 26 de octubre para todos aquellos usuarios que hayan incluido al juego en su lista de deseos.

Los jugadores pueden vivir en eWorlds una experiencia de juego con infinidad de posibilidades y adaptada a sus gustos e intereses. La plataforma 3D multijugador ofrece 3 modos diferentes de juego en los que el aburrimiento no tiene cabida:

Modo Carrera: Ser el más rápido es el objetivo en esta modalidad de juego, donde los mejores posicionados en el ranking pueden ganar recompensas a través de las pruebas de parkour, deathrun o speedruns con pruebas de habilidad contrarreloj.

eWorlds es un juego elaborado con la tecnología de Unity Engine, uno de los motores estándar del sector que permite elaborar cualquier contenido interactivo al gusto del creador. Asimismo, la plataforma ofrece la posibilidad de conectarse a Twitch para generar engagement entre los streamers y sus espectadores, ofreciéndoles recompensas únicas.

🎮 Exciting news for gamers! UNIVERSITY Esports & @eWorlds_GG join forces for the Closed Beta launch.

Win Steam gift cards worth €50!

Don't miss out 👉 https://t.co/EPbrnQL8co#Esports#Gaming 🚀 pic.twitter.com/mNXyfAdzUY

Los usuarios pueden acceder a eWorlds desde Steam, donde podrán encontrar la página del juego e instalar la aplicación en cualquier momento.

eWorlds es un producto de GGTech Studios, una división interna de GGTech Entertainment que cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 60 personas, centrada en el desarrollo de tecnología y de videojuegos.

En palabras de Juan Castillo, Chief Technical Officer de GGTech Entertainment: “Los videojuegos evolucionan de manera extraordinaria, ofreciendo cada día a los jugadores experiencias más inmersivas y colaborativas como nunca. Juegos como eWorlds, con su enfoque en la interacción social y la diversión multijugador, representan la vanguardia de esta revolución. En un mundo cada vez más digitalizado, estas plataformas no solo entretienen, sino que también conectan a personas de todo el mundo, creando comunidades virtuales y posibilitando una nueva forma de exploración y creatividad. El futuro del ocio digital es emocionante y promete seguir expandiendo las fronteras cada día que pasa”.

Los aficionados que asistan a la próxima edición presencial de GAMERGY 2023, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de diciembre en IFEMA MADRID, podrán visitar un espacio dedicado a eWorlds, donde conocerán de primera mano todos los detalles del juego y disfrutarán con las experiencias de sus mundos virtuales.