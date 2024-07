GIANTX mira al Mundial con ilusión: arrancan los 'playoffs' de la LEC

El club de esports GIANTX afronta con ilusión los 'playoffs' de la League of Legends EMEA Championship (LEC), la principal competición de videojuegos de Europa. El quinteto que forman Th3Antonio, Juhan, Jackies, Patrik e Ignar se mide a Fnatic, histórica organización de deportes electrónicos. El camino hacia el Mundial de League of Legends empieza en Berlín. GIANTX arranca su particular viaje a los Worlds este sábado a partir de las 17:00.

Para garantizarse un puesto en el Mundial, que en 2024 se celebra entre Alemania, Francia y Reino Unido, hay que ganar la temporada de verano de la LEC. Toda una hazaña. Pero acabar entre los tres primeros en esta fase eliminatoria otorga un puesto en la llamada 'Season Finals', el evento en el que los mejores del curso que todavía no han logrado billete para los Worlds pelean para estar en la gran cita del League of Legends internacional. Los puntos ganados durante la campaña también pueden resultar clave.

Los gigantes han estado en los 'playoffs' de las tres temporadas del año en LEC; pasar de ronda es el objetivo de GIANTX, que se mide al Fnatic de Razork y Oscarinín, dos jugadores con pasado en Málaga, dos referentes en su club y la escena continental del LoL. Fnatic, con once presencias y primer campeón del mundo, es el equipo que más veces se ha clasificado para los Worlds. Todo un tótem en el universo de los videojuegos competitivos. Todo un desafío para GIANTX, que ha ido progresando con el paso de las jornadas.

La osadía de Jackies, el acierto de Patrik o la solidez de Th3Antonio han decidido partidas en la liga regular.

De vencer, GIANTX se enfrentaría al ganador del SK Gaming-Team Heretics el domingo. De no hacerlo, habrá otra oportunidad contra el que caiga del mencionado duelo la semana siguiente. Completan el cuadro Team BDS-MAD Lions KOI y G2-Karmine Corp. Los encuentros de GIANTX se emitirán en el canal de Twitch del club. También abren las puertas en el Home of GIANTX de Málaga para que los aficionados lo vivan en directo