Harry Potter: Campeones de Quidditch, MLB The Show 24 y Little Nightmares II son los juegos del mes de septiembre para los usuarios de PlayStation Plus

Harry Potter: Campeones de Quidditchpara PS4 / PS5: Transporta a los jugadores al emocionante mundo del Quidditch, el deporte más popular del universo Harry Potter, ya sea en solitario o compartiendo la magia con amigos y familiares. El jugador podrá surcar los cielos escogiendo entre los puestos tradicionales del juego: cazador, buscador, guardián o golpeador, cada uno con su estilo único de juego, y volar en campos de quidditch legendarios, así como en mapas que muestran zonas nunca vistas del mundo mágico. Además, el jugador podrá elegir entre un amplio elenco de personajes conocidos de Harry Potter o crear su propio personaje desde cero. Harry Potter: Campeones de Quidditch estará disponible el día de lanzamiento para todos los jugadores de PlayStation Plus.

MLB The Show 24 para PS4 / PS5: Invita al jugador a adentrarse en un camino hacia la grandeza del béisbol con una gran variedad de modos de juego entre los que destacan: Road to the Show donde el jugador se convertirá en jugador de béisbol y pasará de ligas menores a las principales; Franchise organizando, formando y dirigiendo su equipo hasta conseguir la gloria mundial para convertirse en una potencia anual; Storylines donde descubrirá más sobre leyendas conocidas y olvidadas del deporte; y Diamond Dinasty creando su dream team de todas las épocas de la historia del béisbol.

Little Nightmares II para PS4 / PS5: Es un un juego de aventura y suspense en el que el jugador encarnará a Mono, un joven atrapado en un mundo distorsionado por la transmisión zumbante de una torre distante. Six, la chica con el chubasquero amarillo, será la guía de Mono en su aventura por descubrir los inquietantes secretos de la torre de señales. Y no será fácil, pues se enfrentarán a una serie de amenazas que los terribles residentes de este mundo les han preparado.