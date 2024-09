La Iberian Cup regresa a LVP el 8 de octubre

La Iberian Cup de League of Legends, la competición del juego de Riot Games que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), regresa el próximo 8 de octubre con una serie de cambios en su revolucionario formato y con Domino’s como patrocinador principal.

El nuevo formato añade una serie de modificaciones que prometen más emoción desde la primera eliminatoria, en la que entrarán en juego los 32 equipos participantes. En la primera ronda, que se disputará los días 8, 9, 15 y 16 de octubre, todos los cruces se disputarán al mejor de tres mapas con la particularidad de que no se podrán repetir campeones. Si un equipo escoge a un campeón, ya no será elegible ni por ese equipo ni, como novedad, tampoco por su rival durante el resto de la eliminatoria.

Otra novedad importante es que los equipos que se clasifiquen para octavos de final tampoco podrán utilizar los campeones que hayan usado en su anterior cruce. De esta forma, los equipos deberán seleccionar muy bien los campeones que gastan en su primer cruce porque tendrá un impacto en la siguiente ronda, donde presumiblemente se enfrentarán a un rival de mayor nivel. Los octavos de final se disputarán los días 23, 24, 30 y 31 de octubre.

Desde cuartos de final en adelante, los encuentros serán al mejor de cinco mapas y, como sucede en las rondas anteriores, no se podrán repetir campeones. En este caso, los equipos sí podrán elegir campeones de rondas anteriores. Además, el quinto mapa se hará bajo el sistema de blindpick, es decir, los equipos no conocerán qué campeones ha elegido su rival hasta que salten a la Grieta del Invocador, el terreno de juego de League of Legends. Los cuartos se jugarán los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre, mientras que las semifinales están previstas para los días 11 y 12 de noviembre y la gran final para el sábado 16 de noviembre.

Igual que en la edición de 2023, la Iberian Cup contará con la participación de equipos de Superliga, Superliga Segunda, Circuito Tormenta y LPLOL –la liga nacional de Portugal-, con Los Heretics defendiendo el título conquistado ante Finetwork KOI en Barcelona.

La presentación de la Iberian Cup tendrá lugar el próximo 2 de octubre en un programa especial que se emitirá en el canal de Twitch de LVP. Este programa contará con protagonistas de los equipos participantes y se darán a conocer otras sorpresas de la competición.

Domino’s, patrocinador principal de la Iberian Cup

Domino’s, uno de los patrocinadores principales de la Superliga y de la Superliga Segunda, da un paso más en su apuesta por los eSports y lo será también de la Iberian Cup. El acuerdo entre LVP y Domino’s extiende una relación que en 2025 cumplirá una década y que este año celebra, precisamente, los diez años de la marca en el sector del gaming. A lo largo de 2024, Domino’s ha llevado a cabo diversas acciones para celebrar sus 10 años en el sector, entre ellas un espectacular tributo hecho a partir de objetos icónicos de empresas y creadores de contenido que se expuso en la pasada edición de OWN Valencia.

“La historia de la LVP no se entiende sin el apoyo de Domino’s, una marca que el año que viene cumplirá una década a nuestro lado. Es vital que los patrocinadores hagan apuestas a largo plazo, como la de Domino’s, porque aportan estabilidad y personalidad al sector. La Iberian Cup presented by Domino’s será una competición apasionante por su atrevido formato”, ha explicado Jordi Soler, CEO de LVP.

“Desde Domino's llevamos una década apoyando la escena competitiva de los videojuegos y es gracias a este compromiso firme con la comunidad y a nuestro apoyo constante al sector que podemos considerarnos "la pizza del gaming". Estamos seguros de que la Iberian Cup by Domino’s será una competición emocionante para los aficionados a League of Legends”, ha declarado Silvia Serrano, directora de marketing de Domino’s Pizza.

La Iberian Cup presented by Domino’s cuenta también con el patrocinio de KITKAT, MediaMarkt, OMEN, Air Europa, Cacaolat y Samsung. Toda la competición se emitirá en el canal de Twitch de LVP y contará ante las cámaras con el equipo habitual de comentaristas.