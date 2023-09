Karmine Corp tendrá su propio estadio de esports en 2024

Karmine Corp confirma su nuevo estadio para 2024. Arènes de l'Agora, también conocido como Les Arènes, será la nueva casa donde el equipo parisino celebrará eventos a lo largo del próximo año.

En vistas a la renovación del estadio, KCorp ha firmado un contrato de arrendamiento en el que podrá utilizarlo y donde se albergarán unos 10 o 20 eventos a partir del verano que viene.

Con unas instalaciones de 3.000 localidades, se espera que se puedan celebrar distintas watch parties y partidos oficiales del equipo durante este periodo.

Además han confirmado que de cara a la asistencia a estos se basará en un sistema de suscripción o de membresía sobre el cual no se han desvelado aún los detalles.

Por otro lado, su fundador, Kamel ‘Kameto’ Kebir, ha hablado de la posibilidad de estar en la LEC el año que viene. En esto, el francés no ha tenido pelos en la lengua y ha revelado que la organización está cerca de llegar a un acuerdo y asegurarse el formar parte de los 10 clubes que estarán en la clasificación en el futuro.

Según se informa desde Esports.net, la confirmación de la llegada a la liga franquiciada de EMEA se realizaría a partir de octubre a lo largo de este mes.

No obstante, toda esta información no se ha comunicado sencilla y llanamente. El 16 de septiembre, París se vistió de gala para que la afición de Karmine Corp pudiera vivir un evento exclusivo en dicho estadio. El Karmine Corp vs. The World se jugador diferentes partidos contra organizaciones de otros países y en títulos como League of Legends, VALORANT, Rocket League y Super Smash Bros.

Enfocándonos en el primero, Team Heretics fue el rival contra el que se midieron atrayendo una audiencia gigante cuyo minuto de oro se fue hasta los 155.343 viewers.

Este tipo de escenarios no dejan otra cosa clara más que los esports no se entenderían sin las aficiones y el show que ofrece una industria tan del entretenimiento.

Las escenas que se dejaron del evento ya forman parte de la historia y se suman a las de la afición de EDward Gaming en la final de los Worlds de 2021 o, en un caso más cercano, el de la presentación de Finetwork KOI en Barcelona.

Actualmente, los deportes electrónicos están pasando por una época de transición y saneamiento de la industria.

Tras la bonanza vivida durante la pandemia del COVID19 y los primeros años después, el sector está buscando la mejor forma de mantener su auge y sólo los que de verdad están entendiendo los esports son los que están sabiendo permutar a otros modos de negocio presenciales.

Hoy ha sido Karmine Corp, pero las grandes comunidades que arrastran otros grandes clubes en el mundo (Team Liquid, G2 Esports, Fnatic, Team Heretics, Giants Gaming, Finetwork KOI…) estarán pendiente de cómo funcionan los franceses para buscar su propia revolución.