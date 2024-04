LVP será el canal oficial en español del MSI 2024 de League of Legends

LVP (GRUP MEDIAPRO) repite como canal oficial en español del Mid-Season Invitational 2024 de League of Legends, la competición internacional que reúne a los campeones de las distintas regiones competitivas de Riot Games.

El MSI 2024 se disputa de forma presencial en China entre el 1 y el 19 de mayo y cuenta con la participación de 12 equipos: los cuatro campeones de las regiones de Corea (Gen.G), China (Bilibili Gaming), EMEA (G2 Esports) y Norteamérica (Team Liquid) están clasificados de forma automática para la fase 2; y los ocho restantes, entre los que se encuentra Fnatic como segundo representante europeo, que entran en competición en el Play-In. Los cuatro mejores de este Play-In accederán a la fase 2, que es un torneo de eliminación directa con winner y loser bracket.

Los dos únicos representantes españoles sobre la Grieta serán Iván “Razork” Martín y Óscar “Oscarinin” Muñoz, ambos jugadores de Fnatic y antiguas estrellas de la Superliga de League of Legends que organiza LVP. El también español Pablo "Gaax" Vegas, entrenador de Fnatic, tampoco faltará a la cita del MSI 2024.

El vigente campeón del MSI, el cuadro chino de JD Esports, no podrá defender su corona al no estar clasificado para la cita. En cambio, uno de los grandes alicientes del League of Legends internacional, el midlander Lee "Faker" Sang-hyeok, el jugador más laureado de la historia, podrá seguir engordando su palmarés con la camiseta de T1, clasificado para el Play-In.

La competición se podrá seguir íntegramente en español en el canal de Twitch de LVP. La retransmisión del Play-In empezará cada día a las 10 de la mañana, mientras que la segunda fase tendrá los siguientes horarios: entre el 7 y el 10 de mayo, el programa empezará a las 11:00 horas y los días 11 y 12 de mayo arrancará a las 6:00 horas. Entre el 14 y el 19, cuando se desarrollará la fase final del MSI 2024, la retransmisión de LVP se pondrá en marcha a las 11:00 horas.