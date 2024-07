MAD Lions KOI no ha tenido su mejor año

Esta temporada se presentaba con un hecho que pillaba por sorpresa a todo el mundo, la fusión de MAD Lions y KOI, dos de los clubes más grandes dentro del mundo de los esports. Sin embargo, las cosas no han salido para nada como ellos esperaban. Con está fusión se esperaba un gran año, especialmente en League of Legends, pero no ha sido así.

A pesar del buen inicio de temporada que tuvo el equipo, no ha terminado de salir las cosas. Arrancaron muy bien el split invernal de la LEC y consiguieron quedar en la segunda posición, lo que genero una expectativas demasiado altas en este nuevo equipo.

En el split de primavera se vio un equipo con bastante menos nivel y que se vio superado en las situaciones complicadas. Logró entrar a los playoffs, aunque haciendo una fase regular bastante mala. En los playoffs no les fue mucho mejor, consiguieron llegar a los cuartos de final de lower bracket donde cayeron derrotados ante un Team Vitality.

Sin embargo, las cosas irían a peor en el split de verano. Firmaron la peor fase regular hasta la fecha donde se ha visto a un equipo bastante acelerado. Terminaron alcanzando los playoffs por la mínima después de ganarse la plaza en los tie breakers. Las cosas no mejorarían en las fases eliminatorias y caerían a las primeras de cambio.

Aún tienen una bala en la recámara y pueden salvar la temporada consiguiendo el pase a los playoffs en las LEC Finals.

En cuanto a VALORANT han firmado una temporada nefasta. No han conseguido alcanzar los playoffs en ninguno de los dos stages y la temporada ha finalizado para ellos.