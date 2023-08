Madrid in Game aterriza en la Gamescom 2023

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, estará presente en la Gamescom 2023, la feria de videojuegos para profesionales y público general más importante de Europa. El evento, una cita ineludible para el sector del gaming internacional, congregó en 2022 a más de 25.000 profesionales y 240.000 visitantes en el Koelnmesse de Colonia, Alemania.

Madrid in Game acude a la Gamescom para destacar las bondades de lacapital y seguir posicionándose como un referente mundial en la industria del videojuego. Atraer empresas, captar inversión que ayude a retener el talento que se crea en la ciudad y establecer nuevas relaciones profesionales dentro del ecosistema internacional son algunos de los objetivos de la presencia en Alemania.

El stand se ubica en la zona de Bussiness del Koelnmesse, en el Hall 4.1 B021- C030, se podrá visitar del 23 al 27 de agosto y se mostrarán los avances más destacados realizados en el Campus del videojuego de Madrid in Game durante sus primeros meses de vida. Allí se subrayarán las oportunidades que ofrece la ciudad al sector y las bondades del Madrid Game Cluster, que sigue sumando empresas al ecosistema municipal para crear sinergias entre profesionales que ayuden a impulsar la industria en España y Europa.

Durante cinco días, Colonia se convertirá en el epicentro del sector, donde se desvelarán las novedades de la industria para los próximos meses y se desarrollarán diferentes ponencias, mesas redondas y competiciones con protagonistas de primer nivel. Gamescom celebra su 15ª edición en 2023 con récord de expositores y convertido en un punto de encuentro clave para programadores, artistas, productores, diseñadores, comerciales y profesionales de los Esports entre otros. Un escaparate ideal para grandes compañías, pero también para estudios e iniciativas independientes que quieren darse a conocer en el panorama internacional.

Además, Madrid in Game acompañará a cuatro startups del Programa de emprendimiento a Colonia para mostrar sus avances en el Development Center. La primera de ellas es Beetested, que enseñará su tecnología capaz de medir las reacciones de los usuarios mientras juegan y su plataforma de crowdtesting en la que jugadores de todo el mundo pueden probar videojuegos y ayudar a sus desarrolladores. La segunda es Second World Games, que llevará a Alemania Ball Guys, su último estreno de carreras para móviles y Second World, el software de construcción, competición y estrategia que da nombre al estudio. Evil Zeppelin, por su parte, mostrará su juego anime de robots Astral Raiders y su RPG de fantasía Delementia. Por último, Artigames, compartirá los progresos para llevar a la realidad virtual su más reciente creación, Ankalli.

Madrid in Game no descansará tras la feria alemana: durante el último cuarto de 2023 se celebrarán nuevas HackJams, regresa la Esports Series Madrid de Clash Royale y Fortnite y el Campus del videojuego se vestirá de gala en octubre para una nueva entrega del Summit, que congregará algunos de los eventos e invitados más relevantes de la industria en la capital. El Tardeo de Madrid in Game también regresará al Experience Center de Casa de Campo el último miércoles de septiembre con un invitado de excepción: Alberto Guerrero, head of Esports de Riot Games, desarrolladores de League of Legends o Valorant, y copresidente de la división de Esports de la Interactive Software Federation of Europe.