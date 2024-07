Madrid es testigo de la emoción por los videojuegos VALORANT y League of Legends a través del Circuito Tormenta

La pasión por los videojuegos de Riot Games se hizo notable el pasado fin de semana en La Arena Esports, en La Vaguada (Madrid). El Circuito Tormenta, la mayor estructura de esports en el entorno amateur en España, celebró la Gran Final de sus competiciones de VALORANT y League of Legends, con la que puso el broche a su temporada 2023/24.

Un centenar de aficionados presenciaron y pudieron disfrutar de dos jornadas cargadas de emoción competitiva y múltiples actividades y sorpresas. El evento también acogió la entrega de los CT Awards, los premios del Circuito Tormenta. Entre otros galardones, se reconoció al mejor jugador, al mejor equipo o al mejor caster de la temporada 2023/24.

Los resultados de la Gran Final

Melilla Titans se proclamó campeón en VALORANT. El conjunto melillense, que había completado el último tramo de la temporada a un gran nivel, se impuso a Team Galaga por un marcador de 3-2. El equipo grancanario, a pesar de su reciente título de la Liga Radiante (segunda máxima división del juego de Riot Games en España), no pudo con el empuje de sus competitivos rivales.

La Gran Final de League of Legends acabó con victoria para Dream Makers eSports contra Erfolg. El resultado del enfrentamiento fue un peleado 3-2 a favor del equipo blanquinegro.

La mejor experiencia competitiva para todos los jugadores

El Circuito Tormenta ha organizado más de 80 torneos de los juegos League of Legends, VALORANT y League of Legends: Wild Rift durante los tres splits (divisiones) de la temporada 2023/24. Jugadores de todo el país han participado en sus múltiples competiciones: Liga Radiante, Liga Nexo, Our Party, Copa Salvaje, el circuito de paradas presenciales y online, Hextech y Clutch Series y torneos comunitarios.

En palabras de Jesús Iglesias, project manager del Circuito Tormenta: “Estas finales marcan el cierre de una gran temporada dentro del Circuito Tormenta. Nuestra enhorabuena a Melilla Titans y a Dream Makers. A lo largo del último año, hemos podido dar una experiencia personalizada a todos los jugadores y hemos asistido de forma presencial a una gran cantidad de eventos de todo el país para estar cerca de nuestros fans. Asimismo, hemos podido brindar las herramientas necesarias para que todo aquel que quiera desarrollarse dentro de nuestra comunidad pueda hacerlo de la mejor manera ”.

La temporada 2023/24 del Circuito Tormenta ha contado con el apoyo de Riot Games, Intel, OMEN, MediaMarkt, Samsung SSD, Dulcesol, CLIX PRO y Schneider Electric. La confianza de dichas marcas ha sido fundamental para ofrecer a jugadores y equipos la mejor emoción competitiva en un entorno seguro, sin importar el nivel ni la experiencia previa.