Marketing & Gaming aterriza en Ibiza

Marketing & Gaming Ibiza Edition, es la primera edición de un evento que es totalmente disruptivo, dado que es la primera vez que se unen en un solo evento enfocado a profesionales el marketing y los videojuegos. Se celebrará los días 26 y 27 de octubre en Ibiza. El evento ha sido desarrollado y creado por la agencia Play the Game Agency, que cuenta con una amplia experiencia en el sector de los videojuegos, web3 y el entretenimiento digital. El evento tendrá un formato B2B muy reducido, con un aforo máximo de 60 personas seleccionados en función y filtrados en función del aporte de valor al conjunto del evento. También las startups del sector del gaming tendrán su lugar en el evento para enriquecer el debate con propuestas e ideas disruptivas.

Marketing & Gaming está dirigido a profesionales del marketing, la publicidad y el sector de los videojuegos. Es una oportunidad única para aprender de los expertos en publishing, broadcasting, web3, medios de comunicación, promociones, métricas y esports, más allá de poder establecer contactos con otros profesionales y conocer las últimas tendencias del sector, con la finalidad de impulsar a las empresas que ya se encuentran dentro o bien que todavía están por explorarlo y todo ello de forma distendida, amena y gamificada.

Destacar que el evento contará con el Consell de Ibiza como patrocinador oficial del evento. Su apoyo no solo es un precedente en cuanto a su compromiso con el territorio de los videojuegos, sino que también refuerza su valiente apuesta por las nuevas formas de entretenimiento digital.

Está primera edición cuenta con la participación de destacados profesionales de marcas líderes en diversos sectores, tales como Visa, Finetwork, Epic Games, Riot Games, G2A.COM, LaLiga Entertainment, MAPFRE, Iberdrola, Iberia Express, ElPozo, Plug and Play, Infojobs, ASUS ROG,entre otras muchas que todavía están por anunciar.

“Un evento que reúne la intersección de marketing y gaming, dos importantes áreas que se necesitan pero que no tienen el adecuado foro empresarial. Me gustaría que otros lo hubieran creado y poder asistir; desafortunadamente nadie lo ha planteado antes. Y como no existía hemos decidido crearlo. También nos llamaron locos en 2018 cuando lanzamos Esports Marketing Conference, el primer evento de este tipo que se hizo en Europa con un éxito notable. Pero estamos en 2023 y para Marketing & Gaming, no queríamos un evento de conferencias al uso, sino algo diferente, más fluido y libre. Y por ello elegimos la fantástica isla de Ibiza” declaró Oscar Soriano, Founder and CEO en Play the Game Agency.