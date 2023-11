Misho Amoli, influencer de moda, se une a Case Esports

El creador de contenido e influencer de moda Miahil Amoli, más conocido como Misho Amoli, se une a Case Esports.

Misho nació en Bulgaria en el año 1991. En su adolescencia llegó a España y empezó a crear contenido en Instagram sobre moda y zapatillas. Poco a poco fue haciéndose un nombre dentro de esta modalidad y ha llegado a colaborar con marcas muy importantes como Nike, Paco Rabanne, Balenciaga o Puma y ha conseguido llegar a los 541.000 seguidores en Instagram y a los 310.000 en Youtube.

Misho consiguió aumentar sus seguidores después de la Velada del Año 3. El búlgaro fue uno de los participantes y peleó contra Shelao, uno de los combates más esperados. Sin embargo, sufrió una lesión en pleno combate que le dejo fuera, pero a pesar de eso, consiguió crear una gran repercusión gracias a su entrada grandiosa al ring.

La llegada de Misho supondrá un salto de calidad no solo en el apartado de creadores de contenido para el club, sino también en la línea del lifestyle. Misho declara que: "Me siento muy feliz de poder unirme a esta gran familia que es Case Esports. Tengo muchas ganas de empezar a hacer contenidos con el club , que siempre me ha tratado muy bien".

El próximo día 6 de diciembre, el nuevo fichaje de Case Esports estará en la inauguración de nuevo HUB, Case Core, en el centro comercial H20 de Rivas-Vaciamadrid.