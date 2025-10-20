La fase suiza del Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds) 2025 sigue adelante y en estos últimos días hemos conocido tanto a los primeros equipos que se han clasificado para la fase de playoffs como a los primeros en quedar eliminados. Entre estos últimos se encuentra el que era una de las esperanzas europeas, Fnatic, tras su tercera derrota a manos de Movistar KOI.

Movistar KOI elimina a Fnatic y resiste en Worlds 2025

La tercera ronda de la fase suiza de Worlds 2025 enfrentaba a dos de los tres equipos europeos clasificados para la competición: Fnatic y Movistar KOI. Ambos equipos llegaban a esta ronda en la cuerda floja. Con dos derrotas y cero victorias, el perdedor del encuentro quedaría definitivamente fuera del torneo. En un partido igualado que se decidió en el tercer mapa, los españoles demostraron ser mejores en los momentos decisivos para llevarse el tercer mapa, eliminando a Fnatic de Worlds 2025 y manteniendo vivas las esperanzas de alcanzar los playoffs.

Con ello, Movistar KOI se queda con un balance de dos derrotas y una victoria en esta fase suiza. El camino sigue siendo muy duro para los españoles, que necesitan otras dos victorias consecutivas para alcanzar los playoffs. Sin embargo, el buen hacer del último partido devuelve la moral y las esperanzas a un equipo que, pese a su duro comienzo, ha demostrado que es capaz de jugar a un gran nivel. El próximo enfrentamiento, también a vida o muerte, se jugará contra el equipo vietnamita Team Secret Whales.

El tercero de los equipos europeos, G2, también ha ganado en esta tercera ronda de la fase suiza y se coloca con dos victorias y una derrota, a una sola victoria más de alcanzar la clasificación a los playoffs. Para ello se verá las caras con el equipo norteamericano FlyQuest en un duelo que promete ser uno de los más igualados de toda la ronda 4.

Kt Rolster y Anyone’s Legend, clasificados; T1 y Bilibili Gaming sufren

Más allá de los equipos europeos, la tercera ronda de la fase suiza nos ha dejado con los primeros equipos que sellan oficialmente su pase a playoffs tras encadenar tres victorias consecutivas: kt Rolster y Anyone’s Legend. Estos equipos, pese a no haber tenido el mejor split durante los últimos meses, parecen haber llegado en un gran estado de forma y se postulan, a día de hoy, como dos de los grandes favoritos a llevarse el título de campeones del mundo.

Pero no todas las sorpresas son positivas y algunos gigantes asiáticos, a priori candidatos al título, están sufriendo mucho más de lo esperado en la fase suiza. Es el caso de T1, vigentes campeones del mundo; y de Bilibili Gaming, vigentes campeones de la LPL. Ambos equipos se encuentran con dos derrotas y una victoria, a un solo tropiezo más de quedar eliminados de Worlds 2025 antes de la fase de playoffs. T1 se la jugará ante 100 Thieves mientras que Bilibili Gaming hará lo propio ante Vivo Keyd Stars.

Por otro lado, dos grandes nombres como son Hanwha Life Esports y Gen.G parecen haber despertado tras sus respectivas derrotas iniciales. Ambos equipos han sido capaces de imponerse a sus últimos rivales para acumular dos victorias y estar a un solo paso de los playoffs. Sin embargo, como hemos visto, la igualdad es máxima y un pequeño tropezón a estas alturas de la fase suiza puede resultar muy peligroso.