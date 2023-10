NRG Esports y KIA se alían para los Worlds 2023

NRG Esports tiene un nuevo socio en su trayectoria empresarial. KIA América se alía de forma estratégica con el club estadounidense de cara al campeonato mundial de League of Legends, Worlds 2023.

Con motivo de esta colaboración, el club de deportes electrónicos y la marca de vehículos trabajarán codo con codo para crear múltiples activaciones y puntos de contacto a lo largo de los tres meses siguientes en vinculación con el equipo de League of Legends y el entorno de los esports.

Como parte del acuerdo, el escudo de la marca aparecerá en la camiseta oficial del campeonato global, en todas las redes sociales y en los canales de streaming de NRG.

Además, un contenido especial como el behind the scenes, entrevistas exclusivas y diferentes segmentos interactivos que busquen sinergias entre el mundo de los videojuegos y la conducción serán algunas de las acciones pertinentes.

Por otro lado, cabe recordar que el equipo americano fundado en 2016 compite actualmente en varias ligas profesionales tanto a nivel nacional como internacional. Tanto el VALORANT Champions Tour (VCT), el roster de League of Legends (campeón de la LCS, liga franquiciada de Norteamérica) hasta su participación y posesión de la Overwatch League en San Francisco, son algunas de las competiciones más destacadas en donde se le puede ver.

The LCS Champs are headed to #Worlds2023 in style.

We're proud to announce @Kia as our official automotive partner! #BringTheNRG#sponsoredpic.twitter.com/Mk4RLxKudn

Respecto a KIA América, la creciente evolución de patrocinadores que envuelven a NRG ha sido fundamental para este salto de confianza en la marca de vehículos. Su aterrizaje inminente se une a Rockstar Energy, ASUS Republic of Gamers (ROG), Spectrum, Hot Pockets, GuardiaNacional del Ejército, DX Racer, Bud Light y YoungLA corroborando así la fiabilidad de la empresa en una industria creciente en post de la salud financiera del mismo.

Haciendo mención a esto, las cifras del acuerdo no han sido reveladas aunque todo apunta a un gran desembolso tras ver la estrategia de patrocinios de KIA global colaborando con periodistas y otras organizaciones que envuelven los Worlds.

Por último, en el comunicado que han hecho ambas partes se destaca el mensaje en el que buscarán “reimaginar la esencia misma de los patrocinios de los deportes electrónicos”, lo cual es una cita clave para expandir aún más la confianza que se tiene tanto en el sector como, propiamente, en las sinergias que busquen entre los dos.

Precisamente, no es la primera vez que vemos a KIA sumarse a los esports y más sabiendo de la existencia en estos Worlds de Dplus KIA (antiguamente conocido como DAMWON).