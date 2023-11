T1 se proclama campeón de los Worlds 2023

T1 se ha coronado una vez más como rey del League of Legends, el equipo coreano ha conquistado su cuarto título mundial en la historia ampliando así su legado. T1 derrotó a Weibo Gaming en la gran final con un contundente 3-0, fueron un auténtico vendaval y no le dieron ninguna oportunidad al equipo de la LPL. De esta manera, Faker se convierte en el jugador con más títulos mundiales de la historia aumentando la leyenda del Rey Demonio Inmortal. No hay que olvidarse de Keria, Gumayusi, Oner y Zeus que han conseguido su primer mundial.

T1 empezaba golpeando en la serie, dejaron claras sus intenciones en el primer mapa y pasaron por encima de Weibo Gaming. El encuentro arrancaba de manera favorable para los chicos de Weibo, la primera sangre la firmaba Xiaohu tras un buen gankeo de WeiWei a la calle central. Sin embargo, T1 mantenía la presión en todas las líneas y aseguraba los primeros monstruos neutrales del encuentro. Sin embargo, llegaba el golpe sobre la mesa de T1. Se producía una teamfight en la calle central y en la zona del dragón. Oner realizaba un engage increíble sobre Xiaohu, pero el midlaner se escapaba a 1 de vida. Mientras tanto, en la zona del dragón Zeus se lanzaba en un 3 vs 1 e impactaba el Destino Sellado de Yone sobre dos jugadores haciendo mucho tiempo, llegaban los refuerzos y T1 barría la fight. El subcampeón de la LCK se adelantaba en el marcador.

T1 no bajaría el ritmo en el segundo duelo y se pondría con un cómodo 2-0 en el marcador. Estaba siendo un duelo igualado y tranquilo, pero el tercer dragón cambiaría esto. Ambos conjuntos querían el monstruo neutral y se desencadenó una teamfight por él. El equipo coreano barría la fight con un 4 por 1 y volvía a controlar el encuentro. El subcampeón de la LCK volvía a reclamar el Nashor y dejaba la partida a punto de caramelo. En las teamfights los chicos de T1 estaban siendo una amenaza constante, la sentencia llegaba en una fight donde Zeus firmaba una triple kill y colocaban el 2-0 en el marcador.

La sentencia final de T1 llegaba en el tercer y último mapa de la gran final de los Worlds. T1 se coronaba como el mejor equipo del mundo y sumaba su cuarto título mundial. Faker añade un nuevo trofeo a sus vitrinas y se convierte en el jugador con más mundiales en la historia del LoL.