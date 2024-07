Riot Games, Fortiche, Insight Editions y Norma Editorial anuncian la publicación del libro La creación y el arte de Arcane

Este otoño, Riot Games, Fortiche y Mecher Media unen fuerzas con Insight Editions y Norma Editorial para publicar La creación y el arte de Arcane, una recopilación del arte y la historia de la génesis de la serie de animación ganadora del Premio Emmy basada en League of Legends, creada por Riot Games y la productora de animación de gran renombre Fortiche Productions. Escrito por Elisabeth Vincentelli (The New York Times, ABBA Treasures), La creación y el arte de Arcane es una crónica del empeño artístico volcado en las temporadas uno y dos de Arcane, que llevaría a la serie a ser aclamada por la crítica, adorada por los fans y a convertirse en la primera de una plataforma de streaming en ganar el Premio Emmy a la Mejor Serie de Animación.

El libro, cuya publicación está programada para finales de este año, incluye arte inédito y entrevistas en profundidad con los creativos responsables de la serie, como los cocreadores de Arcane Christian Linke y Alex Yee, los jefes de producción de Fortiche, así como los directores supervisores Pascal Charrue y Arnaud Delord.

El libro incluye primeros diseños de los personajes que muestran su evolución visual, hermosas ilustraciones de localizaciones para fondos y entrevistas con más de 20 animadores, guionistas, directores, artistas, diseñadores de videojuegos, músicos y otros creativos.

La creación y el arte de Arcane estará disponible en dos ediciones: la Edición Portafolio y la Edición Estándar. Ambas incluirán un póster de Jinx, un mapa extraíble de Piltover, un plano de un Núcleo hextech, una carta de Vander, páginas desplegables con contenido de las temporadas uno y dos, y mucho más.

Las Ediciones Portafolio y Artefacto contarán además con elementos totalmente exclusivos, incluso hay una edición muy especial llamada la Edición Jinxed que se limitará a 40 copias. Estos elementos adicionales no estarán disponibles en ningún otro lugar. Desde cartas de tarot a láminas de arte, pasando por un vinilo con la banda sonora de la serie compuesta por Alex Seaver y Alexander Temple y dos sujetalibros/estatuas entre otros elementos de coleccionista que entusiasmarán a los fans de Arcane y League of Legends, permitiéndoles sumergirse aún más en el arte y el mundo que adoran y poder llevarse a casa algo realmente especial.