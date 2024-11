Th3Antonio se retira como jugador profesional

La leyenda del League of Legends español, icono de los deportes electrónicos hispanohablantes, da por finalizada su carrera como jugador profesional de esports y afronta una nueva etapa como embajador de GIANTX, club del que es todo un símbolo y con el que ha logrado convertirse en uno de los competidores de videojuegos más laureados de todos los tiempos en España. Th3Antonio es más que infinito: ya es eterno.

Antonio Espinosa Bejarano (Badalona, 1999) ha decidido dar un paso al lado como profesional de los deportes electrónicos y lo ha comunicado con un vídeo especial en el que detalla sus razones junto a José Díaz, co-CEO de la compañía, y David Alonso 'Lozark', director deportivo: "Exploré mis opciones en LEC y no surgió nada. Tenía opciones de Superliga, pero, siendo sinceros y realistas, ¿qué posibilidad hay de jugar la Superliga y luego tener otra oportunidad en LEC? No creo que vaya a ocurrir. Tenía dos opciones: o Superliga, o retirarme".

"Y al final, hablando con GIANTX sobre mi decisión, podía competir en Superliga, pero es algo que no me motiva. Porque si compito, es para llegar a lo más alto y en Superliga lo más alto es ganar la EMEA Masters. Y está bien, eh. Pero querría jugar en LEC y, si no es GIANTX, es muy complicado. Mirando las diferentes opciones que tenía, lo mejor para mí es estar aquí, quedarme en GIANTX, seguir haciendo cosas relacionadas con League of Legends, con streams, contenido y otras muchas cosas. Algo que la gente no sabe mucho es que me gusta el póker, estudiarlo, y algo puede salir de ahí. Seguir vinculado a GIANTX y la sección de League of Legends... y dejar de competir. La decisión ha sido algo muy difícil, me ha llevado mucho tiempo pensarla. Me da un poco de miedo, porque no estoy acostumbrado, como he dicho, a no estar compitiendo. Pero van a venir mil cosas muy buenas", destaca.

Para GIANTX se trata de un momento "triste", pero también se celebra poder seguir vinculado a Th3Antonio, quien continuará en la organización como embajador. Ya desde sus primeros pasos Th3Antonio se ha ido labrando una carrera de 'streamer' y creador de contenido de éxito al tiempo que ganaba títulos a puñados con GIANTX. No en vano, cuenta con una comunidad de más de 700.000 de seguidores (o 'peluquillas', como se les conoce y también a Antonio) que provienen principalmente de España y Latinoamérica.

La vitrina de Th3Antonio está rebosante de copas de diversa índole. Cuenta con cuatro trofeos de campeón de España. Se ha quedado a un título de ser el único jugador de League of Legends con cinco Superligas. En varias ocasiones se ha quedado a las puertas de 'la quinta'. También cuenta con dos Iberian Cup, una Copa y un subcampeonato continental en la European Masters, así como diversas condecoraciones de MVP en fases regulares y finales. Todo un emblema cuya figura ha trascendido a GIANTX: su historia es la del League of Legends español y los esports patrios. El crecimiento ha sido común y ha ido de la mano.