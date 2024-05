Esto es lo que tiene que hacer el Real Madrid para proclamarse campeón de Liga

El Real Madrid está a cuatro puntos de cantar el alirón y sumar su Liga número 36. Por eso no puede ser campeón matemático al terminar su partido ante el Cádiz. Necesita esperar a que termine el choque que enfrenta a las 18:30 al Girona y al Barcelona en Montilivi para saber si ya puede empezar a celebrar el título.

Si los blancos derrotan al Cádiz les vale un empate del Barcelona en Girona para ser campeones. Si empatan, debería perder el Barça para que la Liga se resolviese este sábado y, si cae el Madrid, no habría alirón. Tampoco se podría iniciar la fiesta madridista si se produce una victoria de los blancos y también del Barcelona en Girona, donde Xavi quiere vengar el 2-4 que les endosaron los de Míchel en el partido de ida disputado en Monjtuic.

Ancelotti no quiso hablar el viernes de ir a Cibeles, porque no depende del resultado de su partido el alirón. No confirmó ni descartó ir a Cibeles si hoy consiguen la Liga, pero el ayuntamiento de la capital ya ha anunciado cómo va a ser su plan en caso de que haya campeón.

Dispositivo en Cibeles

A través del Área de Seguridad y Emergencias, el consistorio activará el dispositivo de Seguridad en la misma tarde de este sábado, tras los partidos en los que se dirime la consecución del título. Se procederá a vallar la fuente de Cibeles, donde el equipo merengue celebra tradicionalmente sus títulos. En dicho dispositivo, participarán algo más de 100 policías nacionales, entre agentes de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad y de Servicios Especiales.