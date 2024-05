Real Madrid - Cádiz: horario y dónde ver en directo por televisión

El Real Madrid afronta este sábado su primer "match ball" en la Liga, porque se encuentra ante la oportunidad de proclamarse campeón de manera matemática. Para eso, lo primero que debe hacer es ganar al Cádiz, que visita el Santiago Bernabéu en puestos de descenso y con poco margen para el error. Los amarillos quieren aprovechar que su rival estará pensando más en la vuelta de la semifinal de la Champions del próximo miércoles ante el Bayern Múnich. "Hay que seguir sumando porque cada semana las cosas cambian. El Real Madrid tiene jugadores competitivos para hacerle difícil un partido a cualquier adversario y más en su campo", reconocía Pellegrino, el técnico de los andaluces. "Ellos tienen prácticamente la Liga ganada, pero nuestra obligación es ponérselo difícil. Tenemos que ser un rival incómodo y competir para sacar algo de esta visita", continuaba el argentino.

"El objetivo es sumar tres puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza tenemos solo eso, no pensamos en lo que puede pasar después, sólo cumplir con sumar tres puntos contra un equipo que pelea por no descender y que llega al Bernabéu con todas las ganas", recordaba Ancelotti, que ya anunció a tres de sus titulares en un once lleno de rotaciones. Ante el Cádiz, Courtois va a ser el portero, con Militao en el centro de la defensa y Arda Güler en su segunda titularidad consecutiva en Liga tras la de la semana pasada en San Sebastián ante la Real Sociedad.

El partido es a las 16:15 horas, en el segundo turno del sábado, y se puede ver en directo y en exclusiva en Movistar la Liga.