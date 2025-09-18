Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso el 15 de noviembre en San Mamés

Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés de Bilbao el 15 de noviembre, según ha adelantado la Cadena Ser.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación de Fútbol de Euskadi a la vez que también fueron informadas las autoridades gubernamentales españolas.

Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre en Gaza.

En la pasada Vuelta, Bilbao fue el final de etapa en que comenzaron los incidentes más serios con las protestas de grupos propalestinos por la presencia del equipo Israel en la carrera. En la Gran Vía de la capital vizcaína, miles de manifestantes provocaron la suspensión de la llegada de la undécima etapa con salida y meta en la ciudad. Las protestas del 3 de septiembre contra la participación del equipo Israel-Premier Tech desencadenaron un efecto llamada que continuó en las siguientes etapas y que culminó con todo lo sucedido en la última jornada en las calles de Madrid. A 56 kilómetros de meta la organización decidió que la carrera se suspendía, ya que grupos violentos habían tomado diferentes partes del circuito urbano por el que tenía que circular el pelotón. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y acabaron con la ronda española.