La exacta comparación de Paco González con Rubiales y la Asamblea: "Corea del Norte"

Lo de Rubiales ya está en toda la prensa mundial. También en Estados Unidos. Del New York Times y el Washington Post a USA Today y al New York Post, la negativa de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a dimitir tras el beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas del último Mundial femenina acapara este viernes las portadas de los grandes medios estadounidenses. "El jefe del fútbol español se niega a dimitir tras el beso en el Mundial", titulaba el New York Times en su página digital en la mañana local en una noticia publicada en portada también por el Washington Post, USA Today y el New York Post.

"Después de que Luis Rubiales se negara a dimitir, el equipo dice que no va a jugar", titula el Washington Post, que sigue en directo la evolución del caso, en su portada digital.

"Las jugadoras pidieron cambios después de que Rubiales se negara a dimitir por el beso a Jennifer Hermoso, una jugadora del equipo campeón del mundo", explica el medio en el artículo."El equipo femenino español se niega a jugar hasta que el jefe de fútbol dimita", es el titular publicado por el New York Times.

En España no se habla de otra cosa. Paco González ha sido muy gráfico en la Cope: "Estoy entre el asombro y el rechazo. El asombro porque no me lo esperaba. Yo pensaba que se iba a ir sin hacer ruido porque siempre le quedará abierta la posibilidad de tener un futuro en UEFA que de momento no le ha abierto expediente y no le ha quitado de vicepresidente. Te ganas ahí 250.000 euros y tienes un futuro. Asombro también porque al irse haciendo ruido obliga al Gobierno a echarle y mancha también el nombre de la RFEF y la candidatura de España para el Mundial 2030. Los votantes mirarán con más cariño otros proyectos porque aquí tenemos un lío de la leche", ha asegurado.

"El rechazo me lo producen algunas cosas que he escuchado. Siento prejuzgar porque solo Dios sabe la verdad, pero me parece que se ha inventado lo del consentimiento de Jenni Hermoso. Cualquiera que oyera la conversación con Juanma del domingo por la noche en El Tertulión, era totalmente coloquial, estaba como si se hubiera tomado tres cervezas y hablara con un colega. ¿Tú crees que en ese momento si es verdad que le dijo ‘un piquito y Jenni le dijo vale’ no lo cuenta? Hubiera dicho ‘vamos a ver qué saben todos estos idiotas, tarados… si le he dicho un piquito y ella me ha dicho vale’. Lo hubiera dicho inmediatamente y si no el lunes, el martes… o lo hubiera filtrado. A mí me parece que se lo ha inventado con lo cual eso me parece un bochorno tremendo y forma parte de la reacción de Alexia Putellas, Cata Coll…que ahora ya si que dicen ‘por aquí no’", ha asegurado antes de conocer el comunicado de Hermoso, que confirmaba su predicción.

"Luego me provoca bastante rechazo que utilizara a las hijas. Aparte la retransmisión como la realizaba la propia Federación las enfocaba permanentemente. Yo creo que una persona tiene que defenderse sola o al menos usar los apoyos que lleguen antes de que se los pidas, pero usar a tus hijas, a la familia, a tu padre para algo así es buscar conmover y no responder de lo que te están acusando", ha continuado.

"Y tampoco me ha gustado nada la utilización de los profesionales. Entiendo lo de Jorge Vilda, pero me cuesta y me parece esperpéntico que le haga un aumento de sueldo en público y una extensión de contrato de cuatro años. Es como te voy a comprar el apoyo, me ha sonado fatal. Me parece que es arrastrar a determinados profesionales a tu problema. Luis de la Fuente ya se que le está agradecido porque le ha dado la oportunidad de su vida y le ha puesto en el banquillo de la Selección, pero es necesario que esté ahí aplaudiendo… Me ha parecido una Asamblea de Corea del Norte… el que no aplauda lo lleva jodido".

Y ha acabado: "Ha intentado ganar a otro que no es profesional: Rafa del Amo diciendole lo que hemos conseguido con el fútbol femenino citándole: ‘te acuerdas cuando teníamos solo 3 millones’ y según ha terminado la Asamblea ha dimitido. Me debato entre el asombro y el rechazo y ahora mismo a la espera de noticias porque esto no es el capítulo final ni mucho menos".