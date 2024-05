Falcao y sus contundentes palabras sobre Mbappé

Radamel Falcao ha concedido una entrevista en la que el jugador del Rayo ha reflexionado sobre el mundo del fútbol, ha rememorado momentos que marcaron su carrera desde que llegó a Europa y ha dedicado unas palabras a Mbappé. El colombiano también se refirió a la posibilidad de jugar próximamente en la liga de su país, un tema que ha sonado bastante durante los últimos años.

También destacó el trabajo de Santiago Giménez, futbolista del Feyenoord, considerando que: "En un futuro podrá dar un salto, lo está haciendo muy bien". Pero se mostró dubitativo al encontrar a una joven promesa con potencial para ser un nueve clásico de talla mundial. Según su apreciación, el mundo del fútbol actual ha cambiado y se está apostando la explotación de las bandas por encima del juego en el área. Aun así, cree que la posición del delantero centro se mantendrá: "Rehusó a pensar que esté en extinción la posición del número nueve. Creo que es muy importante para un equipo tener un “killer”, porque el juego termina definiéndose en las dos áreas".

Cuando le preguntaron por Kylian Mbappé gran amigo, excompañero y pupilo, no tuvo más que halagos para el delantero francés: "Me pone muy contento todo lo que ha logrado, pero creo que tiene un potencial para seguir creciendo y consiguiendo cosas importantes en el fútbol. Desde cuando compartimos se le veía la calidad, que era un super dotado, era diferente y, bueno, yo creo que el mundo está esperando a que él dé un paso, quizá, hacia una nueva liga en donde se pueda permitir competir por la Champions League y también por el Balón de Oro".

A modo personal, recordó el gol más significativo en su carrera: “Quizá uno que le hice al Manchester City en el Etihad, que fue una vaselina al arquero. Fue muy especial porque venía de errar un penalti y generalmente los minutos posteriores a cometer un error como ese no son fáciles, pero inmediatamente logré hacer ese gol y fue muy importante para mí”.

También habló sobre su paso por el Atlético y cuando formó parte del once ideal europeo, en un momento en que Ronaldo y Messi estaban en su máximo esplendor: “Era una época en la que dominaba la Liga española y sobre todo el Real Madrid y el Barcelona, y, bueno, me colé en la foto -afirmó entre risas-. Para mí es un motivo de orgullo poder estar a su lado (Ronaldo y Messi) y ser elegido por otros futbolistas. Yo creo que este es uno de los tantos logros que he podido cosechar en Europa", concluyó.

El siguiente paso del "Tigre"

Ya en el último tramo de la entrevista le hicieron una pregunta sobre su futuro: "¿Un final de tu carrera soñado sería con River (Argentina) o con Millonarios (Colombia)?", a lo que Radamel, sonriente, contestó: "Vamos a ver. Dos amores. La verdad es que en Colombia nunca jugué, con Millonarios nunca tuve la oportunidad y eso es algo que falta. Pero bueno, vamos a ver". Ambos clubes latinoamericanos han sondeado el entorno de Falcao y en su momento hubo ofertas para ficharlo. Aún le queda un partido con su actual equipo, el Rayo, y después de finalizar la temporada definirá su futuro. Vienen cambios para el delantero cafetero.