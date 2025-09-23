Fallece Cecilio 'Uco' Lastra, ex campeón del mundo de peso pluma en los 70

El excampeón del mundo de boxeo Cecilio 'Uco' Lastra ha fallecido en la mañana de este martes a los 74 años en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde se encontraba ingresado, según ha informado la familia del púgil a Europa Press.

Vecino de Cueto (aunque nació en Monte el 12 de agosto de 1954), es el único boxeador de la comunidad que se ha alzado con el maximo título internacional de esta disciplina, otorgado por la Asociación Mundial de Boxeo.

El santanderino se convirtió en campeón del mundo de la categoría peso pluma en 1977, cuando derrotó en 15 asaltos al panameño Rafael Ortega en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. Ese año compartió el título de 'Mejor Deportissta Santanderino' con el golfista Severiano Ballesteros.

Fue en esa década de los 70 cuando alcanzó su fama y cosechó los primeros éxitos de una carrera que se saldó con dos campeonatos de España y un récord de 39 victorias (24 de ellas por nocaut), 13 derrotas y 2 empates, en un total de 54 combates. Actualmente cuenta con una estrella en el paseo de la fama de Santander, situado en el barrio de Tetuán. Asimismo, la capital cántabra cuenta con un pabellón en Cueto.