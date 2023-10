«Te falta al respeto, te insulta», las quejas de un jugador del Girona por la actitud del árbitro

David López, jugador del Girona, no estaba contento en el descanso a pesar de que su equipo había conseguido remontar un 0-2 al Almería y se marchó al vestuario con un 3-2 en el marcador.

«Yo respeto el trabajo de todos,. pero. Yo creo que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo, no se puede trabajar así. Es muy difícil, intentas centrarte en el partido pero es difícil,... Es difícil trabajar así, tienes que intentar olvida y estar en el partido porque se complica el trabajo», se quejaba el veterano futbolista del Girona ante los micrófonos de Dazn.

No aclaró en principio a quién se refería, pero ante la pregunta de la periodista para que identificara al objeto de sus lamentos, respondió: «El árbitro, me refiero al árbitro, Miguel Ángel, pero ya los jugadores de Primera División lo conocemos. Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Estamos todos trabajando y siempre puedes decir alguna palabra por encima de tono, pero no faltar al respeto, insultar, estamos todos en el mismo barco». El Miguel Ángel del que habla es Ortiz Arias, árbitro del colegio madrileño que dirigía el Girona-Almería.