El famoso escritor que ironiza con los insultos de Carlos Sainz a Pedro Sánchez

Carlos Sainz, bicampeón mundial de rallyes, ha generado una gran polémica debido a sus comentarios sobre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, durante una charla informal con otros pilotos en el Dakar 2024. En un video que se difundió en TikTok, Sainz fue captado insultando a Sánchez con la frase "Our president is an asshole", que se traduce como "nuestro presidente es un gilipollas"

La conversación, que inicialmente tenía un tono de broma, giraba en torno a la situación en Cataluña. Al escuchar que la situación en Cataluña estaba "más calmada", Sainz reaccionó con su insulto hacia Sánchez, evidenciando su disgusto. El video fue publicado en la cuenta de TikTok @carburandotv y se ha viralizado, generando un debate en el ámbito político y deportivo

La reacción pública ante las declaraciones de Sainz ha sido mixta. Algunos apoyan su franqueza, mientras que otros critican su falta de respeto hacia una figura política. Uno de los que se ha situado en este lado, aunque con mucha ironía, ha sido el escritor Benjamín Prado. "Carlos Sainz repartiendo marca España en el Dakar", asegura en sus redes sociales, acerca de cómo una figura histórica del deporte español que se encuentra en el extranjero y más o menos representa a España habla mal del presidente del país.

En lo puramente deportivo, el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), que venció con contundencia mientras los demás favoritos intentaban jugar al escondite, y el chileno Pablo Quintanilla (Honda), que ganó para rehacerse tras dos agrías jornadas, emergieron de nuevo sobre el Dakar 2024 antes de la etapa reina del rey de los rallies.

En una jornada en la que ninguno quería ganar, sino conseguir una buena posición para no tener que abrir pista este jueves en la primera parte de la gran etapa del Dakar, a Al-Attiyah le dio "igual" tener que ser el primero en introducirse entre las dunas y optó por darlo todo. Se llevó una victoria de etapa que le permite colocarse segundo, arrebatándole la posición al español Carlos Sainz (Audi), ahora tercero.