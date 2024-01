La reacción de Juanma Castaño cuando Helena Condis ha contado cómo la discriminan en Arabia por la Supercopa

La periodista Helena Condis, enviada especial a Arabia Saudí para cubrir la Supercopa de España (que hoy comienza con la semifinal Real Madrid - Atlético) experimentó de primera mano la discriminación en un país donde los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, son frecuentemente violados. Arabia Saudí ha sido criticada por su trato a las mujeres, que incluye la codificación de la tutela masculina y la discriminación de las mujeres A pesar de que las mujeres pueden ahora asistir a eventos deportivos, la realidad es que la igualdad de género está lejos de ser una realidad en el país y eso lo ha vivido la periodista de la Cope, que cubre al Barcelona y que ha visto cómo no puede ir al gimnasio a entrenar. Indignada ha contado cómo sólo puede ir de 6 a 8 de la mañana mientras el resto de enviados especiales tiene toda la mañana para ir. Y cuando ha protestado, le han puesto un cuartito pequeño y poco apropiado. "Me han dicho que mañana, si quiero, me abren un cuchitril, que es una habitación de dos metros cuadrados donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada, para que yo pueda entrenar sola", contaba.

La Supercopa de España, que se celebra en Arabia Saudí estos últimos año, fue presentada como una oportunidad para que el país se abra, pero esta afirmación fue cuestionada por organizaciones como Amnistía Internacional, que han denunciado que países como Arabia Saudí intentan "blanquear" su imagen a través de eventos deportivos

La decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de llevar la Supercopa a Arabia Saudí fue criticada por muchos. A pesar de las afirmaciones de la RFEF de que la Supercopa ayudaría a promover la igualdad de género en Arabia Saudí, la realidad es que la discriminación y la violación de los derechos humanos continúan siendo una realidad en el país.

Así se han expresado los compañeros de Helena Condis

Los compañeros de Helena Condis han reaccionado con indignación. "Esto lo iba a arreglar Rubiales", decía Juanma Castaño. "Me parece bien que lo expreses para contar la realidad para cuando dicen 'por fin las mujeres van al fútbol'... las mujeres no tienen la libertad de entrenar en un gimnasio a la misma hora que un hombre o cuando le de la gana. Es increíble". Y Manolo Lama añadía: "Es indignante".

Además de la discriminación de género, Arabia Saudí también ha sido criticada por su trato a los homosexuales y a los defensores de los derechos humanos. En 2021, Arabia Saudí fue el quinto país del mundo con más periodistas encarcelados- La libertad de expresión es limitada, y aquellos que se atreven a hablar en contra del gobierno pueden enfrentarse a duras penas de prisión

En este contexto, la experiencia de Helena Condis en Arabia Saudí durante la Supercopa de España pone de relieve las dificultades que enfrentan las mujeres en el país. A pesar de los avances superficiales, como la creación de una liga femenina de fútbol, la igualdad de derechos sigue siendo una meta lejana.