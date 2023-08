La Federación vasca se rebela y no asistirá a la Asamblea en apoyo a Rubiales

La Federación Vasca de Fútbol (FVF-EFF) ha anunciado que no acudirá a la Asamblea Extraordinaria convocada con carácter de urgencia para mañana, viernes, por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras los hechos acontecidos durante la ceremonia de entrega de premios del Mundial femenino. "Ante la gravedad de lo sucedido en la entrega de trofeos de la final del Campeonato del Mundo, y la posterior gestión de los acontecimientos, la Federación Vasca de Fútbol no acudirá a la asamblea de la RFEF", confirma el ente federativo vasco a través de un comunicado.

Además, la FVF-EFF añade que "a la vista de lo que acontezca en las próximas jornadas se tomará una decisión sobre la continuidad" de su presidente, Javier Landeta, "en la Junta Directiva de la RFEF".

Las voces en contra de la continuidad al frente de la Federación también han llegado desde diversos clubes de Primera División. Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha confirmado en Radio Euskadi que no habrá representación "txuri-urdin" en la Asamblea de mañana y, además, ha pedido la dimisión de Luis Rubiales: "No vamos a acudir a la Asamblea, no tiene mucho sentido asistir. La dimisión de Rubiales es obligada".

Osasuna ya mostró también su opinión sobre una posible dimisión del presidente de la RFEF. Fuentes del club navarro aseguran que su posición es tajante respecto al tema. La entidad rojilla, que hoy disputa ante el Brujas el partido de ida previo a la Liga Conferencia, no se ha pronunciado de manera oficial, pero el sentir es que si hubiera que votar su continuidad, el club sería partidario de su salida.

Consideran inaceptable que una persona, que además ostenta dicho cargo, realice este tipo de actuaciones. Los de Tajonar rechazan este comportamiento y esperan que se dé un paso al frente.