La Federación desmiente con dureza a Tamara Ramos: "Manda fotos familiares a Rubiales y nos ha pedido trabajo"

El presidente de la Federación, Luis Rubiales está más solo y acorralado que nunca. El beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras la victoria que convertía a España en campeona del mundo sigue siendo el principal tema tema de debate en la sociedad y en el política española y podría tener graves consecuencias para el mandatario del fútbol español. Pero además, Rubiales ha visto como las denuncias por "misoginia" van en aumento por parte de mujeres que aseguran haber sufrido "su machismo" en primera persona.

Una de las denuncias más demoledoras fue la de Tamara Ramos. La directora general de Futbolistas ON denunciaba ayer las presuntas "vergonzosas actitudes" de Rubiales en el Programa de Ana Rosa. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido. "¿De qué color traes hoy la ropa interior? o Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras", fueron algunas de las frases que la antigua compañera de Rubiales aseguró haber soportado.

Desde la Real Federación Española de Fútbol niegan rotundamente estos hechos y han emitido una nota oficial respondiendo a las acusaciones de Tamara Ramos, Directora General del sindicato Futbolistas ON y excompañera de Luis Rubiales en el sindicato AFE. En ella aseguran que Ramos mantiene un relación personal con Rubiales, "le manda fotos familiares y hasta nos ha pedido trabajo recientemente en la Federación". Asimismo, anuncian que interpondrán las acciones penales oportunas

Nota oficial de la RFEF sobre Tamara Ramos

1. La Real Federación Española de Fútbol lamenta y denuncia las gravísimas Y FALSAS acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando este dirigía el sindicato AFE. Además, se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática.

2. Es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación.

3. Condenamos totalmente las referidas manifestaciones, que consideramos inadmisibles, anunciando al mismo tiempo la interposición de las acciones penales oportunas contra la Sra. Ramos.