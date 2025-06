Félix Gómez, una historia de superación a caballo

La historia de Félix Gómez es una historia de superación a caballo. Natural de Añover de Tajo, un pueblo de Toledo, Félix es un ejemplo de resiliencia, de entrega y amor incondicional por el caballo. Este curso se ha proclamado por quinta vez campeón de España de Grado II en Doma Paralímpica. "Hay mucho trabajo detrás, constancia, esfuerzo y, sobre todo, pasión", asegura.

Félix dedicaba su vida a la avicultura y disfrutaba de los caballos en su tiempo libre. Era un apasionado del campo, juez de carreras de galgos, aficionado al acoso y derribo... hasta que en 2016, un accidente laboral cambió su vida. Cayó desde uno de los tejados de su granja, a unos seis metros de altura, sufriendo una lesión medular que lo dejó parapléjico. "Yo quería seguir montando, pero me di cuenta de que ya no era tan sencillo. Fue entonces cuando me hablaron de la Doma Paralímpica", comenta.

Su camino tomó una nueva dirección gracias a Fátima Cao, impulsora de la Doma Clásica adaptada en España. Pronto se enamoró de la disciplina le ofrecía una segunda oportunidad sobre la montura. "No lo conocía y ahora lo disfruto muchísimo. Tengo la suerte de contar con un equipo increíble y los retos que nos hemos ido marcando nos están saliendo bien", afirma.

En Doma Paralímpica, los jinetes se agrupan en seis grados según el nivel de discapacidad. Félix compite en el Grado II donde ha sumado experiencia, títulos y reconocimiento. Todo jinete tiene un caballo que le marca y para Félix, ese es "Merlín", un hannoveriano noble, tranquilo y de mentalidad prodigiosa que es su mejor aliado en el cuadrilongo. "Nos ha dado muchísimas alegrías. No es fácil encontrar un caballo que se adapte a nuestras necesidades, y con él hemos tenido muchísima suerte", expone.

Antes de "Merlín", Félix se adentó en la Doma adaptada con un caballo propio usado anteriormente para acoso y derribo. Con la tutela de Itziar Auz llegó "Merlín". "Con él hemos competido en todo tipo de campeonatos y hemos vivido muchísimas cosas juntos", detalla. Ahora además está trabajando con un potro joven al que está formando con paciencia. "No es que Merlín sea viejo, pero si queremos seguir compitiendo, tenemos que mirar al futuro", dice.

Félix quiere que su historia sirva como inspiración: "Animo a todo el que tenga dudas sobre este deporte, a que lo intente y lo pruebe. Poco a poco somos más personas compitiendo en Doma Paralímpica".