Fernando Alonso acelera el nuevo reglamento FIA para los adelantamientos

Fernando Alonso alza la voz cada vez que la FIA avanza en algún tema que, a priori, no se basa en una igualdad. "Debo asegurarme de que no hay problemas con la nacionalidad, no solo por mí si no por las generaciones futuras de los pilotos españoles a los que hay que proteger", dijo Fernando Alonso.

"Hablé con él y siempre está de acuerdo con todas las opiniones que tienen los pilotos. Él sabe que somos nosotros quienes conducimos los coches y que podemos tener algunas sugerencias sobre las cosas. Hay un par de puntos que debemos abordar como deporte. Pero él siempre nos ha escuchado. Veamos si hacemos de la F1 un deporte mejor y un poco más consistente", alegó Fernando a Motorsport.

La cabeza visible de la FIA, Ben Sulayem confesó algunos detalles sobre sus conversaciones con Alonso: "Cuando se enfada me llama: '¡Jefe! ¡Presidente!' Y dice alguna palabrota. Yo espero a que termine y le digo: 'Increíble, Fernando, vas a superar a los raperos en utilizar esa palabra ('joder'), y se ríe", aseguró.

Fernando Alonso pasa por un momento delicado en resultados y en temas fuera de la pista. El último capítulo que acredita esto fue con Hamilton. El británico le atizó en la salida: "No creo que le sancionen, no es español", dijo.

"Queremos juicios consistentes y aunque hemos cambiado algunas directrices desde 2022 y quizás se ha estancado nuestro pilotaje, solo pedimos coherencia a partir de ahora", dijo Mike Krack, jefe de Fernando.

El máximo organismo federativo busca introducir en 2025 unas nuevas normas en el código deportivo que clarifiquen las maniobras, sobre todo de adelantamiento, qué es sancionable y qué no.