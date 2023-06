Fernando Alonso avisa de posibles cambios en Barcelona

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de F-1 y tercero en el Mundial, ha afirmado en Montmeló, sede del Gran Premio de España -el séptimo del año-, que se encuentra "bien y feliz" por volver a "luchar por los podios y obtener la recompensa" a unas actuaciones que ha traducido, en lo que va de temporada, en cinco puestos de honor en las primeras seis carreras del año. "Me encuentro bien, feliz, lógicamente, de tener buenos resultados; de luchar por podios, de volver a celebrar con el champán; y de obtener la recompensa", aseguró el doble campeón mundial -que suma 93 puntos, 51 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)- durante su encuentro con la prensa escrita en el Circuit de Catalunya.

"Pero al final, como bien dices, depende del coche que tengas; y este año disfrutas de las prestaciones que este coche tiene", declaró Alonso, en una segunda juventud a los 41 años; que este año no ha bajado del cuarto puesto (en Azerbaiyán) y que, después de haber acabado tercero en Baréin, Arabia Saudí, Australia y Miami, dio otro salto cualitativo al concluir segundo, el pasado domingo, el Gran Premio de Mónaco; en el que Verstappen reforzó su liderato al firmar su cuarta victoria del año.

Alonso cree que, después de las anteriores tres carreras disputadas en circuitos urbanos, puede haber cambios a partir del Gran Premio de España. "Seguramente, cambien cosas; y se vea cómo han evolucionado los coches; porque quizás no hemos visto la foto real de las prestaciones de los coches", opinó.

El esfuerzo de Ferrari

La situación de Carlos Sainz (Ferrari), sexto en el Mundial de Fórmula Uno, es bien distinta. "Ya sabéis que no creo ni en la buena ni en la mala suerte. Si las cosas pasan, pasan por algo. Sí es verdad que en las seis carreras que llevamos pasó un poco de todo. Igual no ha sido el inicio que todos esperábamos en Ferrari. Y ha sido más duro de lo que nos hubiera gustado", afirmó.

"Pero no nos rendimos", advirtió Carlos, de 28 años, sexto en el Mundial -con 48 puntos, 96 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)-, que cuenta una victoria en la F1 y que "no" descarta sumar este fin de semana en el Gran Premio de España su decimosexto podio en la categoría reina. "Estamos intentando mejorar el coche; cambiarlo y tirar para adelante. Y estoy seguro de que los resultados empezarán a salir pronto", comentó.

"Sabemos que nuestro punto débil es el ritmo de carrera, sobre todo; sabemos que a una vuelta no estamos mal, pero en cuanto se desgastan un poco los neumáticos, o el coche tiene más gasolina o demás, sufrimos, en ritmo de carrera", dijo. "Es algo que estamos intentamos corregir y dar un pasito adelante este fin de semana. Pero tampoco podemos esperar un cambio enorme, eso os adelanto. Que lo que traemos este fin de semana no debería cambiarnos la vida, ni mucho menos. Pero creo que daremos un paso hacia lo que creemos que es la dirección correcta. Pero irán llegando más cosas e intentaremos ir carrera a carrera, acercándonos a Red Bull", declaró Sainz. "El equipo ha hecho un esfuerzo brutal; y en Maranello han hecho malabares. Eso me motiva; y me alegra ver que el equipo está enchufado y con ganas de cambiar la situación", comentó el madrileño.

"No es fácil; y que encima luego hay rumores, y ruido... pues tampoco es el ambiente de trabajo ideal para revertir una situación en la que nadie está contento, porque todos esperábamos más", declaró. "No es una situación ideal, pero cuando he visto el esfuerzo que ha hecho la fábrica para traer lo que han traído aquí, en unos tiempos récords. Y la ilusión que tiene todo el mundo; y que quedan 16 carreras... es que todavía queda mucho año. Y hay esperanza de sobra en poder revertir la situación; y empezar a hacer carreras más consistentes", aseguró Sainz.

La ambición de Verstappen

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) viene de lograr en Mónaco su trigésima novena victoria en la F-1, la cuarta de una temporada en la que las otras dos se las anotó "Checo" Pérez. "Ahora mismo parece que sí se podrían ganar todas las carreras, pero es algo improbable porque siempre pueden pasar cosas. Hay abandonos y otro tipo de contratiempos", apuntó. "La victoria en Mónaco fue muy buena. No sé si fue nuestro mejor fin de semana, pero nos manejamos bien. En carrera era cuestión de quedarse en pista y ver qué hacía Fernando. La lluvia que cayó no es algo ideal cuando vas liderando la carrera, pero fue una buena carrera, y sobre todo estaba contento cuando, en esas condiciones adversas, acabé. Ya tengo ganas de correr aquí. Creo que esta pista nos puede venir bien este fin de semana", apuntó Verstappen en Montmeló.